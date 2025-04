Erfrischender Regentag in Santa Ponsa – die Wetterprognose am 23. April 2025

Inmitten der angenehm milden Frühlingszeit wartet Santa Ponsa, einer der malerischsten Orte auf Mallorca, am 23. April 2025 mit einem leicht regnerischen Tag auf. Die Temperaturen schwanken sanft zwischen minimalen 14.11ºC und maximalen 17.66ºC, und bieten somit ideale Bedingungen für alle, die das kühlere Wetter bevorzugen.

Temperaturverlauf im Tagesüberblick

Mit geschmeidigen 14.11ºC in den frühen Morgenstunden beginnt der Tag in Santa Ponsa. Die Temperatur steigt allmählich an und erreicht bei Tageslicht ihren Höhepunkt mit 17.61ºC. Am Nachmittag zeigt das Thermometer noch 17.2ºC an und kühlt sich in der Nacht wieder auf angenehme 14.97ºC ab.

Gefühlte Temperaturen – Was erwartet uns wirklich?

Obwohl die tatsächlichen Temperaturen von Bedeutung sind, spiegelt das thermische Gefühl oft besser wider, wie wir das Wetter tatsächlich erleben. Am Morgen fühlt sich die Luft mit 13.64ºC etwas kühler an, steigt aber bis zum Tag auf "gefühlt" angenehme 17.25ºC. Der Nachmittag bleibt ähnlich mit 16.73ºC, bevor die gefühlte Temperatur in der Nacht auf 14.3ºC fällt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind – der vollständige Überblick

Bereit für frische Meeresbrisen? Der Wind wird mit Durchschnittsgeschwindigkeiten von 5.73 m/s aus Richtung 303º wehen, und gelegentliche Böen können bis zu 5.49 m/s erreichen. In der Zwischenzeit bleibt der Atmosphärendruck stabil bei 1021 hPa, und die Luftfeuchtigkeit ist mit 70% angenehm. Letzteres kann für den erwarteten leichten Regen verantwortlich sein. Die Wolkendecke bleibt klar mit einer Deckung von 0%, während die Regenwahrscheinlichkeit bei 27% liegt.