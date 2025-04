Regenschauer erwartet auf Mallorca: Wetterbericht für Cala Rajada, 23. April 2025

Ein leichter Regen wird den charmanten Ort Cala Rajada auf Mallorca am 23. April 2025 streifen. Die herrlichen Strände und malerischen Landschaften dieser mallorquinischen Region werden unter Temperaturen von 14.45°C minimum und 16.49°C maximum erstrahlen, und das bei einem fast durchwegs bewölkten Himmel. Mit einer 100% Regenwahrscheinlichkeit entfaltet das Wetter seine ganze Bandbreite, vom morgendlichen Sprühregen bis zu einem feucht-fröhlichen Nachmittag unter den Schauern des Himmels.

Tagesschwankungen der Temperaturen

Die morgendliche Frische des Mittelmeers präsentiert sich mit einer moderaten Temperatur von 14.68°C. Tagsüber wird die Temperatur nur minimal ansteigen und etwa 15.1°C erreichen. Der Nachmittag bringt dann die höchsten Temperaturen des Tages mit 16.49°C. Nach Einbruch der Dunkelheit gehen die Temperaturen wieder auf 14.89°C zurück.

Gefühlte Temperaturen über den Tag

Nicht allein die gemessenen Werte, auch das Thermometer unseres Körpers ist von zentraler Bedeutung. Das gefühlte Temperaturempfinden am Morgen beträgt ungefähr 14.24°C , über den Tag wird eine gefühlte Wärme von circa 14.73°C erwartet. Am Nachmittag steigt das Thermometer unseres Wohlempfindens auf um die 16.21°C und kühlt in der Nacht auf angenehme 14.58°C ab.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Luftdruck und Luftfeuchtigkeit spielen eine bedeutende Rolle für das Wettergeschehen. Mit einem Atmosphärendruck von 1021 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 79% herrscht eine feuchte Witterung vor. Es wird ein Wind von 5.63m/s aus Richtung 75 Grad und Windböen von 4.46m/s erwartet. Trotz mäßiger Windstärken können diese Werte für unvorbereitete Gäste durchaus überraschend sein. Achten wir also auf die Windwarnungen und bleiben wir sicher.