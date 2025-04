Wetterbericht für Port d'Andratx, 23. April 2025: Leichter Regen zu erwarten

In unserer heutigen Wetterprognose dreht sich alles um die malerische Gemeinde Port d'Andratx auf unserer geliebten Insel Mallorca. Für alle Einheimischen und Besucher, die den Tag im Freien planen, empfehlen wir, den Regenschirm nicht zu vergessen, da leichte Regenfälle erwartet werden. Die Temperaturen bewegen sich zwischen milden 15,35 und 16,47 Grad Celsius, mit einem atmosphärischen Druck von 1021 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 78%. Der Wind weht aus 306º mit einer Geschwindigkeit von etwa 5,85m/s, Böen erreichen sogar bis zu 6,92m/s.

Detaillierte Temperaturvorhersage: Milde Temperaturen erwarten uns

Den ganzen Tag über bieten uns die Temperaturen ein frühlingshaftes Klima an. Am Morgen erwarten wir milde 15,35 ºC. Respektabel wärmer wird es im Laufe des Tages: Am Höhepunkt erreichen wir eine maxime Temperatur von 16,47 ºC. Mit dem Sonnenuntergang sinken die Grade leicht auf 16,21 ºC in der Nacht und am Nachmittag erwarten uns immer noch angenehme 16,39 ºC.

Gefühlte Temperaturen: Ein frischer Hauch von Frühling

Die gefühlte Temperatur liegt morgens bei 14,77 ºC und steigt im Laufe des Tages bis auf 16,21 ºC. Am Nachmittag wird sich das Quecksilber in unseren Thermometern auf erfrischende 15,94 ºC einpendeln, während die Nacht bei kuscheligen 15,56 ºC enden wird. Ein steter Frühlingshauch wird den Tag über spürbar sein.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Halten Sie Ihre Hüte fest!

Heute weisen wir auf einen atmosphärischen Druck von 1021 hPa und eine hohe Luftfeuchtigkeit von 78% hin. Für Segler oder Windsurfer könnten die Windbedingungen von Interesse sein: Der Wind weht mit einer beachtlichen Geschwindigkeit von 5,85 m/s aus Richtung 306º und es werden sogar Böen von bis zu 6,92 m/s erwartet. Vergessen Sie also nicht, Ihre Hüte festzuhalten und den Tag auf unserer schönen Insel zu genießen, trotz der möglichen, leichten Regenfälle.