Wetterbericht Palma, 24. April 2025: Klarer Himmel und mildes Frühlingswetter

Die herrliche Hauptstadt Mallorcas, Palma, erwartet am Donnerstag, den 24. April 2025, einen klaren Himmel und herrlich mildes Frühlingswetter. Mit einer minimalen Temperatur von 13.37ºC und einer spitzen Temperatur von 21.71ºC erfreut uns der Tag mit idealen Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten. Ein guter Tag, um die wundervolle Insel und ihre Naturschätze zu erkunden!

Die Temperaturen des Tages

Die Temperaturen für den Donnerstag teilen sich wie folgt auf: Am Morgen erwartet uns eine moderate Temperatur von 13.53ºC - frisch genug für einen belebenden Anfang des Tages. Die Temperatur steigt auf 21.07ºC während des Tages an, gefolgt von einer Temperatur von 18.85ºC am Nachmittag. Nach Sonnenuntergang nimmt die Temperatur ab und erreicht in der Nacht 13.73ºC.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen werden sich etwas anders anfühlen als die tatsächlichen Temperaturen. Morgens erwartet uns ein thermisches Gefühl von 13.29ºC, während das Thermometer am Tag ein Gefühl von 20.59ºC anzeigen wird. Am Nachmittag wird es sich wie 18.59ºC anfühlen und in der Nacht werden Sie sich bei 13.53ºC wohlfühlen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck für den Tag ist stabil, mit 1019 hPa und die Luftfeuchtigkeit wird 52% betragen. Der Wind wird mit etwa 7.1 m/s wehen, Richtung 319º und sich mit Böen von bis zu 10.98 m/s steigern. Keine Sorge jedoch, für Palma sind diese Windbedingungen typisch und bedeuten keinerlei Störungen für unsere üblichen Outdoor-Aktivitäten.

Mit 0% Wolkendecke und einer Regenwahrscheinlichkeit von ebenfalls 0% ist der Himmel am 24. April 2025 perfekt klar. Bei solchem Wetter würde man am liebsten gleich den Koffer packen und ab in die Sonne fliegen, oder?

Wir wünschen Ihnen einen traumhaften Tag in Palma unter dem klaren Himmel. Genießen Sie das herrliche Wetter und den Frühling auf der wunderschönen Insel Mallorca!