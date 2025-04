Wetterbericht vom 24. April 2025: Sonniger Start in den Frühling in Sóller

In Sóller erwartet uns heute ein Tag mit klarem Himmel und frühlingshaften Temperaturen, die sich ideal für einen kleinen Spaziergang in der Natur oder ein gemütliches Essen im Freien eignen. Durch angenehme Schattenplätze und eine geringe Regenwahrscheinlichkeit präsentiert sich Sóller heute in seiner ganzen Frühlingspracht.

Temperatur - Angenehme Frühlingswerte

Die Temperaturen in Sóller pendeln heute zwischen milden 12.85ºC in der Nacht und warmen 21.54ºC zu Spitzenzeiten am Tag. Dabei beginnen wir den Morgen mit 13.4ºC, steigern uns zu einem angenehmen Wert von 20.75ºC im Laufe des Tages und gehen dann am Nachmittag leicht auf 18.52ºC zurück. Die Nacht beschließt den Tag mit milden 13.67ºC.

Gefühlte Temperaturen - Frühlingshaft warm

Die gefühlten Temperaturen stehen den tatsächlichen Werten in nichts nach. Am Morgen fühlt es sich wie 13.3ºC an, tagsüber wie 20.34ºC, am Nachmittag etwas kühler mit 18.28ºC und in der Nacht schließlich wiederum leicht kühler mit 13.52ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind - Frühlingshafte Bedingungen

Der atmosphärische Druck beträgt heute 1019 hPa, während die Luftfeuchtigkeit bei mäßigen 56% liegt - beste Bedingungen also für alle, die frische Frühlingsluft lieben. Dazu gesellt sich ein leichter Wind, der mit 4.21m/s aus Richtung 300º weht und in Böen bis auf 7.85m/s auffrischt. Abschließend lässt sich sagen, dass Sóller heute einen weiteren wunderbaren Frühlingstag erlebt. Bei einem klar blauen Himmel und Temperaturen, die sowohl angenehm mild als auch frühlingshaft warm ausfallen, steht ausgezeichnetem Wetter in Sóller nichts mehr im Wege. Genießen Sie den Tag in voller Pracht dieses paradiesischen Ortes. Denken Sie daran, Ihrem Tag mit einem Lächeln zu beginnen, genauso strahlend wie das Wetter in unserer schönen Region Sóller.