Das Wetter in Cala Millor: Ein klarer Himmel und milden Temperaturen erwartet Sie am 24. April 2025

Lasst uns nach Cala Millor auf der sonnenverwöhnten Lieblingsinsel der Deutschen reisen, Mallorca, um uns das Wetter anzusehen! Mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen, bietet dieser Frühlingstag alles, was das Urlauberherz begehrt. Aber lassen Sie uns tiefer ins Detail gehen und sehen, was das Wetter für Sie auf Lager hat.

Temperaturen, von frisch in der Frühe bis angenehm warm am Tag

Der Tag beginnt in Cala Millor mit einer minimalen Temperatur von 13,16°C, die den perfekten Rahmen für einen frühen Morgenspaziergang am Strand bietet. Im Laufe des Tages steigt das Thermometer auf eine maximale Temperatur von 16,99°C an - optimal für ausgedehnte Erkundungstouren oder ein entspanntes Sonnenbad. Am Nachmittag können Sie 15,8°C erwarten, und am Abend kühlt es sich auf angenehme 14,36°C ab.

Das gefühlte Wetter: Mit dem Wärmegefühl im Einklang

Das gefühlte Wetter ist oft genauso wichtig wie die tatsächlichen Temperaturen. Am Morgen fühlt es sich mit 12,53°C etwas kälter als erwartet an. Im Tagesverlauf steigt das thermische Gefühl auf 16,55°C an und entspricht damit weitestgehend den tatsächlichen Temperaturen. Am Nachmittag erwarten Sie 15,42°C und in der Nacht wird es mit 14,04°C gefühlter Temperatur gemütlich.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ein Frühlingstag par excellence

Der Luftdruck beträgt 1020 hPa und sorgt zusammen mit einer Luftfeuchtigkeit von 69% für ein angenehmes Wettergefühl. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5.8 m/s aus der Richtung 78º. Darüber hinaus gibt es Böen von bis zu 6.2 m/s. Trotz der frischen Meeresbrise bleibt ein klarer Himmel, perfekt für einen Tag unter der mallorquinischen Sonne, denn die Wolkendecke beträgt 0% und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0.