Wetterbericht Port d'Andratx: Ein klarer Himmel erwartet uns am 24. April 2025

Wir dürfen uns freuen! Mutter Natur scheint uns verschont zu haben und bietet uns einen glasklaren Himmel über Port d'Andratx, auf unserer geliebten Insel Mallorca, am 24. April 2025. Die Temperaturen pendeln sich dabei auf angenehme Frühlingswerte ein und auch der Wind scheint uns heute gut gesinnt zu sein.

Ein Blick auf die Temperaturen

Von Morgenstunden an können wir uns auf eine Durchschnittstemperatur von etwa 16.84ºC freuen. Aber der Frühlingsspaziergang wird sich voraussichtlich am Tag noch mehr lohnen, wo Prognosen uns bis zu 17.15ºC versprechen. Und auch der Nachmittag bleibt uns mit 17.29ºC wohlgesonnen. Wenn der Tag zur Neige geht und wir uns auf eine ruhige Nacht im Hafen von Andratx einstellen, können wir uns auf eine Temperatur von etwa 15.91ºC einrichten.

Wie fühlt sich das Wetter tatsächlich an?

Jeder weiß, dass die Temperatur allein nicht das vollständige Bild malen kann. Das wahrgenommene oder auch "gefühlte" Temperaturbild zeigt uns ein genauso erfreuliches Bild. Morgens können wir uns auf 16.72ºC einstellen, während der Tag im Durchschnitt eine gefühlte Temperatur von 16.8ºC mit sich bringt. Nachmittags erwarten uns angenehme 17.11ºC und auch die Nacht zeigt sich mit einem Wert von 15.8ºC von ihrer besten Seite.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Rundum gut werden wir uns auch durch die begleitenden Faktoren fühlen. Der Atmosphärendruck wird sich auf 1019 hPa einpendeln und die Luftfeuchtigkeit liegt bei moderaten 72%. Die frische Brise mit einer Geschwindigkeit von 9.02m/s aus der Richtung 328º und Böen von bis zu 12.15m/s sorgen für das perfekte Frühlingsgefühl am Meer. Die Wolkendecke bleibt dabei durchgehend bei 0% und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt ebenfalls 0. Ein rundum perfekter Tag also!

Uns bleibt also nichts weiter zu sagen, als dass wir uns auf einen herrlichen Tag in Port d'Andratx freuen dürfen. Genießen Sie den klaren Himmel und die angenehmen Temperaturen bei einer Tasse Kaffee am Hafen oder einem Spaziergang entlang der wunderschönen Küste. Auf Mallorca kann selbst ein gewöhnlicher Donnerstag zu etwas ganz Besonderem werden!