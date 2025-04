Faszinierender klarer Himmel in Santanyí: Ein Blick auf das aktuelle Wetter

Im Herzen Mallorcas, in Santanyí, konnten wir heute, dem 24. April 2025, einen atemberaubend klaren Himmel miterleben. Mit frischen morgendlichen Brisen und gemäßigtem Nachmittagstemperatur erweist sich Santanyí wieder einmal als der perfekte Ort für alle, die eine Kombination aus Sonnenschein und mediterranem Klima schätzen. Während uns die idyllische Landschaft begeistert, wollen wir Ihnen einen tieferen Einblick in das Wetter von Santanyí geben.

Die Temperaturen: Ein Tanz zwischen Kühle und Wärme

Der Tag begann in Santanyí mit einer milden Temperatur von 14.47ºC. Im Laufe des Tages kletterte das Thermometer auf angenehme 18.89ºC, bevor es zum Nachmittag hin auf eine frische 16.36ºC abfiel. Und was erwartet uns in der Nacht? Ein behaglicher Wert von 14.77ºC, ideal für einen abendlichen Spaziergang oder ein Dinner unter freiem Himmel. In Anbetracht dieser Zahlen liegt die minimale Temperatur heute bei 14.08ºC und die maximale bei 19.24ºC.

Gefühlte Temperaturen: Wie das Wetter sich wirklich anfühlt

Ein Aspekt des Wetters, der oft übersehen wird, sind die gefühlten Temperaturen. Gegen frühen Morgen fühlte es sich an wie 14.17ºC. Im Verlauf des Tages stieg das gefühlte Thermometer auf 18.45ºC, bevor es am Nachmittag auf 16.09ºC sank. Und nachts? Eine fast perfekte Übereinstimmung mit der tatsächlichen Temperatur bei 14.57ºC. Diese Werte repräsentieren sehr gut das außergewöhnliche Klima Santanyís, das ideal für jegliche Outdoor-Aktivitäten ist.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Die unsichtbaren Faktoren

Nicht zu vergessen sind die unsichtbaren Faktoren, die das Wetter prägen. Der atmosphärische Druck erweist sich mit 1019 hPa als ideal, während die Luftfeuchtigkeit bei mäßigen 62% liegt. Der Wind zeigte sich mit einer Geschwindigkeit von 6.95m/s und Böen von 9.88m/s in Richtung 308º abermals von seiner abwechslungsreichen Seite. Obwohl Wolkendecke und Regenwahrscheinlichkeit heute bei 0% liegen, wurde uns ein eindrucksvoller Blick auf die vibrierende Natur von Santanyí geboten.

Der heutige Tag unterstreicht einmal mehr die Schönheit und Vielseitigkeit von Santanyí. Mit seinem unverwechselbaren Klima und der stets beruhigenden Atmosphäre bleibt er ein Juwel unter Mallorcas Städten.