Wettervorhersage in Cala Rajada, Mallorca für den 24. April 2025

Guten Tag, liebe Leser! Heute präsentieren wir Ihnen die Wetteraussichten für Cala Rajada, einer malerischen Stadt auf unserer geliebten Insel Mallorca. Glücklicherweise können wir einen klaren Himmel über der Stadt erwarten, was den 24. April 2025 zu einem perfekten Tag macht, um die Freuden der Insel wirklich zu genießen.

Die Messwerte der Temperatur

Beginnen wir mit dem wichtigsten, den Temperaturwerten. Der Tag erwartet uns mit einer minimalen Temperatur von 14ºC, die wir in den Morgenstunden erwarten können, und einer maximalen Temperatur von 16.98ºC während des Tages. Am Nachmittag sinkt die Temperatur auf 16.17ºC und in der kühlen Nacht, erwartet man 14.83ºC, perfekt für gemütliche Abende.

Eindrücke der gefühlten Temperaturen

Nun, wie wird diese Temperatur tatsächlich wahrgenommen? Unser Körper kann oft eine andere Temperatur empfinden als die gemessene, aufgrund verschiedener Faktoren wie Wind, Feuchtigkeit usw. Am Morgen erwartet man eine wahrgenommene Temperatur von 13.21ºC. Im Laufe des Tages steigt dieses Gefühl auf starke 16.56ºC an, sinkt aber am Nachmittag leicht auf 15.83ºC ab. In der Nacht erwartet uns ein kühles, aber angenehmes thermisches Gefühl von rund 14.54ºC.

Zusätzliche Informationen: Luftdruck, Luftfeuchtigkeitsanteil und Wind

Nun zu den weiteren Details, die unseren Wetterbericht vervollständigen. Der Atmosphärendruck erreicht einen Wert von 1020 hPa und wir haben eine relative Luftfeuchtigkeit von 70%. Liebhaber des Meeres und des Wassersports werden sich über einen Wind von 6.06m/s in Richtung 85º freuen, der Böen von bis zu 6.56m/s erreichen kann. Die Wolkendecke beträgt lediglich 1%, was uns einen praktisch wolkenfreien Himmel beschert, und die Regenwahrscheinlichkeit ist gleich Null.

Egal, ob sie die traumhaften Strände genießen, die lebhafte Stadt erkunden oder einfach nur am Pool entspannen wollen, der 24. April 2025 verspricht in Cala Rajada ein herrlicher Tag zu werden! Bleiben Sie mit uns auf dem Laufenden, um weitere Wetterupdates zu erhalten. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag auf unserer wunderbaren Insel Mallorca.