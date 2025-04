Klimafreunde und Wetterbegeisterte, willkommen zu unserer detaillierten Wettervorhersage für Palma de Mallorca am 25. April 2025. Heute stehen uns interessante Wetterbedingungen bevor, die lokale Atmosphäre ist heute von "nubes" bestimmt, sodass wir komplett bewölkten Himmel vorfinden werden. Trotz dieser Bedingungen rechnen wir mit null Prozent Regenwahrscheinlichkeit. Tauchen wir tiefer in unsere Wetterprognose ein, um mehr über die Temperaturen, gefühlten Temperaturen und allgemeinen atmosphärischen Bedingungen in Palma zu erfahren.

Temperaturverlauf im Detail

Heute erleben wir in Palma einen Temperaturbereich von 13.31ºC bis 20.86ºC. Der Morgen begrüßt uns mit kühl erfrischenden 13.31ºC, während am Tag die Temperaturen auf angenehme 20.07ºC steigen werden. Der Nachmittag bringt uns mäßige 18.89ºC, bevor die Temperaturen in der Nacht auf gemütliche 15.65 ºC fallen.

Wie Wir uns Fühlen Werden

Trotz der realen Temperaturen kann unser Körper das Wetter oft anders wahrnehmen. Deshalb schauen wir uns auch die gefühlten Temperaturen an. Morgens beträgt die gefühlte Temperatur 12.94ºC, während sie am Tag auf 19.78ºC steigt. Am Nachmittag wird das Thermometer zwar 18.89ºC anzeigen, doch uns angenehme 18.58ºC spüren lassen. Die Nacht rundet den Tag mit einer gefühlten Temperatur von 15.44ºC ab.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windbedingungen

Unsere detaillierten Wetterbeobachtungen hören hier nicht auf. Wir schauen uns nun die generellen atmosphärischen Bedingungen an. Der Atmosphärendruck wird heute 1016 hPa betragen und wir erwarten einen Luftfeuchtigkeitsprozentsatz von 63. Was den Wind betrifft, so wird er mit einer Geschwindigkeit von 3.96m/s wehen, in Richtung 213º, und Böen von 3.2m/s bieten.

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit unseren regelmäßigen Wetterupdates und Vorhersagen, um sicherzustellen, dass Sie immer auf das Wetter in Palma de Mallorca vorbereitet sind. Wir wünschen Ihnen einen fantastischen Tag, kommen Sie uns oft besuchen, um auf dem neuesten Stand zu bleiben!