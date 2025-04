Sóller Wetterbericht für den 25. April 2025

Heute wenden wir uns mit der neuesten Wettervorhersage für die charmante Stadt Sóller auf unserer geliebten Insel Mallorca an Sie. Wie immer ist das mallorquinische Klima voller Überraschungen und nach unserer Prognose wird der heutige Tag trotz vollständig bewölktem Himmel trocken bleiben. Hier haben wir die Einzelheiten für Sie zusammengestellt.

Die Temperaturen im Überblick

Heute hat Mutter Natur für uns ein breites Temperaturspektrum vorbereitet. Im Morgengrauen erwartet uns eine recht kühle Temperatur von 13.57ºC. Im weiteren Tagesverlauf steigt das Thermometer auf erfreuliche 21.29ºC an, ein idealer Tag für eine lockere Jacke. Am Nachmittag erwartet uns eine leichte Abkühlung auf 19.65ºC und in der sternenklaren Nacht sinken wir auf ein angenehmes 15.12ºC.

Das Gefühl auf der Haut

Nicht immer stimmen die aufgezeichneten Temperaturen mit unserem tatsächlichen Körpergefühl überein. Lassen Sie uns sehen, wie das Wetter sich heute wirklich anfühlt. Unser Thermogefühl prophezeit uns ein etwas kühleres Empfinden als die tatsächlichen Werte. Morgens werden wir zarte 13.05ºC spüren, im Laufe des Tages steigen wir auf 20.88ºC. Der Nachmittag lädt mit gefühlten 19.32ºC zum Verweilen im Freien ein und nachts kuscheln wir uns bei 14.96ºC gemütlich in die Bettdecke.

Atmosphärischer Druck, Feuchtigkeit und der Windhauch

Die Luft heute ist recht trocken mit einer Feuchtigkeit von nur 54%. Fans des Barometer-Lesens dürfen sich auf einen soliden atmosphärischen Druck von 1016 hPa freuen. Der Wind wird uns sanft umschmeicheln mit einer Geschwindigkeit von 2.65m/s und gelegentlichen Böen von 2.43m/s, aus Richtung 277º wehend.

Insgesamt zeichnet sich in Sóller für den heutigen 25. April 2025 ein angenehmer Frühlingstag mit voller Wolkendecke, aber null Regenrisiko ab. Genießen Sie den Tag, liebe Sóller-Bewohner und Besucher!