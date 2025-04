Das Wetter in Cala Millor –die Tropicalität von Mallorca erwartet Sie auch Ende April

Das Wetter in Cala Millor zeigt uns heute, am 25. April 2025, seine liebenswerte Seite. Wer Mallorcas Strände und die malerischen Orte liebt, wird sich über den heutigen Tag freuen. Wir können überwiegend bewölkten Himmel erwarten, was den Tag mit einer angenehmen Kühle bereichert und den malerischen Ort in ein weiches Licht taucht. Cala Millor, gelegen auf der spanischen Insel Mallorca, ist bekannt für seine weichen Temperaturen und seine milde Meeresbrise.

Temperatur: Gemäßigt und Angenehm Der kühle Morgen startet mit angenehmen 14.69ºC, die im Laufe des Tages auf etwa 18.43ºC ansteigen. Nach dem Mittagstemperatur-Höhepunkt erleben wir einen leichten Abfall, wobei die Temperatur bei etwa 17.87ºC bleibt. Die Nacht senkt den Thermostat auf immer noch mildes 16.04 ºC. Eine perfekte Voraussetzung also, um illusteren Cafés von Cala Millor zu genießen und sich die laue Nachtluft um die Nase wehen zu lassen. Gefühlte Temperaturen: Wahrnehmung ist alles Das subjektive Wettergefühl unterliegt anderen Faktoren als die tatsächliche Temperatur und gibt uns eine genauere Wahrnehmung unseres Komforts. Heute Morgen liegt das thermische Wohlbehagen bei komfortablen 14.49°C, steigt im Laufe des Tages auf etwa 18.18°C an, bevor es am Nachmittag auf 17.7°C abreißt. In der Nacht liegt die gefühlte Temperatur dann bei 15.81°C. Genießen Sie die kühle Nacht und lassen Sie den Tag in Ruhe ausklingen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Der ultimative Wettercheck Mit einem Atmosphärendruck von 1016 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 71% wirkt das Klima angenehm frisch. Der sanfte Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4.06m/s aus Richtung 130º, was für eine erfrischende Abkühlung sorgt. Böen von bis zu 5.14 m/s sorgen für die nötige Würze. Unterm Strich bleibt das Wetter von Mallorca heute angenehm und unterhaltsam, genau das Richtige für einen entspannten Urlaubstag. Wenn Sie also den echten Zauber von Mallorca erleben wollen, packen Sie Ihre Sachen und machen Sie sich bereit, eine überwiegend bewölkte, aber mild temperierte Perle im Herzen des Mittelmeeres zu genießen. Regen brauchen Sie heute mit einer Wahrscheinlichkeit von null Prozent nicht zu befürchten, also genießen Sie diesen mediterranen Frühling in vollen Zügen.