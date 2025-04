Das Wetter in Port d'Andratx am 25. April 2025

An diesem besonderen Freitag erwartet uns in Port d'Andratx, dem malerischen Hafenort im Südwesten Mallorcas, eine volle Wolkendecke. Trotz der kompletten Wolkenbedeckung bleibt die Regenwahrscheinlichkeit jedoch bei 0%. Ein idealer Tag also, um bei angenehmen Temperaturen und Meeresbrise ein gutes Buch auf der Veranda zu lesen.

Temperaturen in Port d'Andratx Beginnen wir mit den Temperaturen, die das Herzstück eines jeden Wetterberichts bilden. In der Früh erwartet uns eine Temperatur von angenehmen 15.75ºC - eine ideale Grundlage für einen Spaziergang durch den Fischerort. Der Tag bleibt mild, und die Temperaturen steigen leicht auf bis zu 18.12ºC. Zum Nachmittag hin wird es noch etwas wärmer und erreicht mit 18.71ºC seinen Höhepunkt. In der Nacht wird es dann etwas kühler, aber immer noch warm genug mit 17.37ºC. Gefühlte Temperaturen durch den Tag Nun zu den gefühlten Temperaturen, die oft von der tatsächlichen Temperatur abweichen können und daher für unser Wohlbefinden besonders entscheidend sind. Morgens fühlt es sich behaglich an, fast so, als wären es 15.47ºC. Tagsüber erleben wir ein angenehmes Klima von 17.92ºC. Nachmittags erwartet uns dann ein thermisches Gefühl von bis zu 18.49ºC und am Abend werden wir uns bei 17.25ºC sehr entspannt fühlen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Auffällig sind der hohe Atmosphärendruck von 1016 hPa und eine hohe Luftfeuchtigkeit von 74%, die für ein angenehm feuchtes Klima sorgen. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 3.35m/s und kommt aus Richtung 173º. Gelegentlich können wir auch Böen von bis zu 3.6m/s erwarten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 25. April in Port d'Andratx ein Tag mit milder Temperatur, angenehm hoher Luftfeuchtigkeit und einer erfrischenden Brise sein wird. Trotz der Wolken wird kein Regen erwartet. Das klingt nach einem perfekten Tag, um es sich mit einem guten Buch auf der Terrasse gemütlich zu machen.