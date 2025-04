Wetterbericht: Samstag, der 25. April 2025 in Santanyí, Mallorca

Guten Tag an alle Wetterbegeisterten! Der heutige Bericht konzentriert sich auf das Wettergeschehen in Santanyí auf unserer geliebten Insel Mallorca. Der heutige Tag scheint bewölkt zu sein, mit Temperaturen, die durchaus angenehm sind für unseren sonnenverwöhnten Ort.

Die Temperaturlage im Detail

Die Tageshöchsttemperatur beträgt heute 20,09ºC, während das Thermometer auf ein Minimum von 14,93ºC sinken könnte. Am Morgen können wir 15,06ºC erwarten, während die Temperaturen am Tag auf bis zu 19,21ºC steigen können. Am Nachmittag kühlt es sich leicht auf 18,51ºC ab und in der Nacht erreichen wir angenehme 16,41ºC.

Gefühlte Temperaturen durch den Tag

Wie wir alle wissen, ist die gefühlte Temperatur oft wichtiger als die tatsächliche Temperatur. Um Ihnen einen genauen Eindruck zu geben: Am heutigen Morgen ist das thermische Gefühl bei 14,87ºC, tagsüber liegt es bei 18,96ºC, am Nachmittag bei 18,27ºC und während der Nacht stetig kühlend bei 16,2ºC. Diese Temperaturen sind insgesamt eine willkommene Abwechslung nach einigen heißen Tagen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windverhältnisse

Nun zu den übrigen wetterrelevanten Faktoren: Der atmosphärische Druck liegt heute bei 1016 hPa und die Luftfeuchtigkeit bei 68%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4,66 m/s in Richtung 207º, wobei Böen von bis zu 3,48 m/s aufkommen können. Die Wolkendecke beträgt 100%, aber die Wahrscheinlichkeit für Regen liegt heute bei 0%. So können Sie Ihre Regenschirme getrost zu Hause lassen und sich auf einen bewölkten, aber trockenen Tag einstellen.

Wir hoffen, dass Ihnen unser Wetterbericht in die Planungen des Tages hilft und wünschen einen angenehmen Samstag in Santanyí!