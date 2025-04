Wetterbericht für Santa Ponsa, Mallorca am 25. April 2025

Es wird ein gemäßigter Frühlingstag in Santa Ponsa erwartet. Bei einer gesamten Wolkendecke von 100% bleiben uns die Sonnenstrahlen wohl größtenteils verborgen. Allerdings kann die Bevölkerung und die Touristen sich über milde Temperaturen von 14,34ºC morgens bis zu 19,83ºC tagsüber freuen. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei null, also steht einem entspannten Tag im Freien nichts im Wege.

Detailierte Vorhersage der Temperaturen

Die Temperaturen zeigen den typischen Tagesverlauf, wobei sie von einem milden 14,34ºC morgens auf bis zu 18,93ºC mittags steigen. Für den Nachmittag wird eine leichte Abkühlung auf 18,83ºC erwartet, bevor die Nacht mit 16,46ºC einbricht. Diese ausgeglichenen Werte bedeuten, dass keine zusätzliche Kleidung für Temperaturschwankungen benötigt wird.

Angaben zu den gefühlten Temperaturen

Während die tatsächlichen Temperaturen für den Großteil des Tages relativ stabil bleiben, variieren die gefühlten Temperaturen geringfügig. Morgens wird ein Gefühl von 14,02ºC erwartet, das bis zum Mittag auf 18,68ºC ansteigt. Am Nachmittag lässt eine leichte Brise das Thermometer auf gefühlte 18,57ºC sinken, während die Nacht mit 16,3ºC einhergeht.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die vorherrschenden Wetterbedingungen werden durch einen atmosphärischen Druck von 1016 hPa verdeutlicht, was auf stabiles Wetter hindeutet. Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt 69%, was auf eine gewisse Frische in der Luft hinweist. Ein leichter Wind mit einer Geschwindigkeit von 3,21m/s bläst von 52º und Böen können bis zu 3,28m/s erreichen, wodurch die Wärme des Tages gemildert wird. Es verspricht also, ein angenehmer Tag mit einem sanften Frühlingshauch zu werden.