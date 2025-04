Wettervorhersage für Cala Rajada am 25. April 2025: Überwiegend bewölkt mit milden Temperaturen

Die Inselbewohner und Besucher können sich auf einen überwiegend bewölkten Tag in Cala Rajada, einem charmanten Fischerort an der Nordostküste Mallorcas, einstellen. Trotz der Wolkendecke, die 75% des Himmels bedeckt, ist die Regenwahrscheinlichkeit an diesem Tag bei 0. Daher wird man wohl keine Überraschungen durch unvorhergesehene Regenschauer erleben. Die Temperaturen erscheinen mild und werden im Laufe des Tages variieren.

Tägliche Temperaturvorhersage Zum Tagesanbruch wird eine minimale Temperatur von kühlen 15.1ºC erwartet, welche sich bis zum Mittag auf bis zu 18.5ºC erwärmt. Auch am Nachmittag bleibt es mit 18.12ºC ähnlich temperiert. In der Nacht kühlt es sich auf angenehme 16.5ºC ab. Eine ideale Temperatur, um den Abend bei einem Spaziergang entlang der schönen Küstenlinie von Cala Rajada zu genießen. Gefühlte Temperaturen Trotz der gemessenen Werte variieren die gefühlten Temperaturen leicht. Morgens liegt das thermische Gefühl bei 14.94ºC, mittags steigt es auf 18.31ºC und am Nachmittag wird es bei 18ºC stabil. Für die Nacht wird eine gefühlte Temperatur von 16.32ºC erwartet. Dies hängt mit zahlreichen Faktoren zusammen, einschließlich Windgeschwindigkeit und Luftfeuchtigkeit. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Zusammenfassend beträgt der atmosphärische Druck an diesem Tag 1016 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 73%. Der Wind, ein immer wichtiger Faktor auf der Insel, wird mit einer Geschwindigkeit von 5.63m/s aus Richtung 124º wehen, mit Böen bis zu 6.79m/s. Für Segelfreunde könnte dies bedeutet, dass es ein guter Tag zum Auslaufen ist. Halten Sie sich also bereit, um den Tag in Cala Rajada bei milden Temperaturen und mit frischer Brise zu genießen. Vergessen Sie nicht, das Wetter kann sich ändern, also halten Sie immer einen Blick auf die aktuellste Wettervorhersage.