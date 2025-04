Tagesprognose: Leichter Regen belebt Palma am 26. April 2025

Palma, die hübsche Hauptstadt der malerischen Insel Mallorca, wird heute einen Hauch von Frühlingsfrische erleben. Mit der Lizenz des Regengeflüsters wird die Sonneninsel uns seine gemäßigten und doch angenehmen Temperaturen präsentieren, gepaart mit einer vitalisierenden Brise, die den charakteristischen mediterranen Duft mit sich bringt. Dabei bleibt es nicht aus, dass unsere Sinne mit einer Feuchtigkeitsrate, die sich an der Grenze zur idyllischen Balance bewegt, gestreichelt werden. All das wird mit einer Wolkendecke garniert, die gerade genug Platz für gelegentliche Sonnenblicke bietet.

Die Temperatur: Ein wahrer Frühlingssonntag

Die Prognosen bestätigen, dass diese Insel trotz des Regenspfiffs ihren Charme nicht verliert. Mit einer minimalen Temperatur von 13.77ºC und einer Spitze bis zu 21.23ºC, taucht Palma seine Einwohner und Besucher in einen optimalen Temperaturbereich. Mit einem sanften Start in den Tag mit 14.94ºC am Morgen, erreichen wir unser Tagesmaximum von 20.96ºC während der Tageszeit. Der Nachmittag wird uns dann auf 17.48ºC abkühlen und die Nacht verspricht uns eine gemütliche schlafenswürdige 13.77ºC.

Das thermische Gefühl: Der wahre Wärmewächter

Das Thermometer kann uns die Zahlen geben, aber das wahre Gefühl der Wärme liegt im Herzen der Atmosphäre. Und heute, wird unser Herz morgens ein wohltemperiertes 14.89ºC fühlen, das sich während des Tages auf 20.78ºC erhöht. Der prächtige Nachmittag wird uns dann auf 17.22ºC abkühlen, bevor wir uns in die ruhige Nacht mit empfindlichen 13.45ºC verabschieden.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Die unsichtbaren Begleiter

Nicht weniger wichtig sind unsere unsichtbaren Unterstützer der Atmosphäre. Ein Luftdruck von treuen 1014 hPa wird uns an diesem Tag begleiten, zusammen mit einer optimalen Luftfeuchtigkeit von 64%. Unser treuer Verbündeter, der Wind, wird mit einer Geschwindigkeit von 6.74m/s eine kühle Brise aus Richtung 59º senden, mit gelegentlichen Böen von bis zu 9.41m/s.

Kurzum, es wird ein Tag voller sanfter Kontraste, geprägt durch einen verheißungsvollen Mix aus leichtem Regen bei 84% Regenwahrscheinlichkeit und Abkühlung durch Wolken, die etwa 53% des strahlendblauen Himmels bedecken. Lassen Sie uns diesen Tag in Palma mit offenen Armen und Regenschirmen willkommen heißen!