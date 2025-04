Die Wetteraussichten für Alcúdia am 26. April 2025: Frühling zeigt sich wechselhaft

Die wunderschöne Region von Alcúdia auf unserer Lieblingsinsel Mallorca präsentiert sich am kommenden 26. April mit einem Mix aus Frühlingswetter und leichtem Regen. Bleiben Sie warm eingepackt, denn die Temperaturen variieren zwischen 15,1ºC und angenehmen 19,16ºC.

Leichte Temperaturschwankungen

Die Wetterprognosen zeigen, dass wir am Morgen mit leichten 15,72ºC in den Tag starten werden. Die Temperatur wird im Laufe des Tages auf maximale 18,56ºC steigen, um dann am Nachmittag wieder auf 16,39ºC zu fallen. In der Nacht können wir uns auf eine minimale Temperatur von 15,1ºC einstellen.

Gefühlte Temperaturen: Frühlingsluft liegt in der Brise

Die gefühlten Temperaturen liegen morgens bei 15,54ºC und steigen tagsüber auf bis zu 18,38ºC an. Am Nachmittag sollten wir uns mit 16,07ºC etwas wärmer anziehen, während wir in der Nacht ein Kältegefühl von 14,78ºC erwarten können.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Frischer Frühlingswind lässt die Segel flattern

Der atmosphärische Druck beträgt recht stabile 1015 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei einem Prozentsatz von 73, was auf einen frischen und klaren Morgen hindeutet. Ein leichter Wind von 8,55 m/s weht aus einer Richtung von 45º, gepaart mit Böen von 9,16 m/s. Die Wolkendecke beträgt 60%, und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 44%, sodass wir den ein oder anderen leichten Schauer erwarten können.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Wetterbedingungen in Alcúdia am 26. April zwar etwas wechselhaft sein werden, wir den Frühling aber dennoch in vollen Zügen genießen können. Packen Sie also Ihre Regenjacke ein und lassen Sie sich von dem leichten frühlingshaften Regen nicht die Laune verderben.