Wetteraussichten für Cala Millor - leichter Regen und milde Temperaturen erwartet

Der Frühling hat sich in Cala Millor auf Mallorca festgesetzt und bringt uns für den 26. April 2025 das typisch mild-mediterrane Klima, gemischt mit leichtem Regen. Mit Temperaturen, die zwischen 14,44°C in der Nacht und 18,57°C am Mittag schwingen, empfiehlt es sich, den Regenschirm griffbereit zu halten und dabei den Frühling zu genießen.

Detailansicht der Temperaturen Die Frühtemperatur am Morgen eröffnet mit erfrischenden 15,03°C, steigt dann im Verlauf des Tages auf ein Maximum von 18,57°C an und kühlt sich am späten Nachmittag wieder leicht auf 15,69°C runter. In der Nacht sollten die Bewohner und Besucher von Cala Millor mit einer Mindesttemperatur von 14,44°C rechnen. Gefühlte Temperaturen Die gefühlten Temperaturen unterscheiden sich wie immer leicht von den tatsächlichen Werten. Morgens werden wir uns anfühlen, als hätten wir angenehme 14,86°C, während wir tagsüber mit gefühlten 18,36°C ein wohlig warmes Klima genießen können. Am Nachmittag spüren wir um die 15,38°C und in der Nacht werden es sich wie 14,11°C anfühlen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Die Luftdruckverhältnisse sind stabil mit einem atmospährischen Druck von 1014 hPa. Die Luftfeuchtigkeit beträgt relativ hohe 72%, sodass man die Frühlingsfrische in der Luft auch gut spüren kann. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 8,14m/s aus der Richtung 29° und es könnten Böen von bis zu 8,97m/s auftreten. Es gilt also, beim Spazieren nicht den Hut zu verlieren! Die Wolkendecke wird bei 67% liegen und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 39%, daher sollten Sie immer einen Regenschirm dabei haben. Abschließend möchten wir allen Bewohnern und Besuchern von Cala Millor einen angenehmen Tag wünschen. Trotz des leichten Regens, sollte uns das nicht davon abhalten, diese wunderbare mediterrane Perle zu genießen. Bleiben Sie trocken und genießen Sie den Frühling auf Mallorca!