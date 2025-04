Leichter Regen und milde Temperaturen dominieren das Wetterbild in Port d'Andratx am 26. April

In Port d'Andratx, einem idyllischen Hafenstädtchen im Südwesten der bekannten Ferieninsel Mallorca, kündigt sich für den 26. April ein Tag mit leichtem Regen und relativ milden Temperaturen an. Dabei reicht die Spanne der erwarteten Werte von knapp 16°C in der Nacht bis hin zu angenehmen 18.69°C am Nachmittag. Die Bewohner und Besucher des Ortes sollten daher vor allem in den frühen Abendstunden auf einen wärmenden Schutz gegen die feuchte Kälte nicht verzichten.

Temperaturprofile im Tagesverlauf Der Morgen beginnt in Port d'Andratx bereits mit 17.1°C und steigt im Tagesverlauf auf maximal 18.69°C am späten Nachmittag. Für die Mittagszeit werden Werte um die 17.6°C prognostiziert. Mit dem Einbruch der Dunkelheit kühlt es dann auf 15.97°C ab. Diese Werte stellen gewissermaßen das Rückgrat des Temperaturverlaufs dar und bilden die Grundlage für das, was die Menschen vor Ort tatsächlich als Temperatur wahrnehmen werden. Das Gefühl der Temperaturen Das subjektive Temperaturempfinden, oft auch als "gefühlte Temperatur" bezeichnet, bewegt sich am Morgen um die 17.16ºC und steigt tagsüber auf 17.35ºC. Am Nachmittag wird das Thermometer auf angenehme 18.6ºC ansteigen, bevor es in der Nacht auf 15.69ºC sinkt. Dieses Temperaturempfinden ist nicht nur von den tatsächlichen Werten abhängig, sondern auch von verschiedenen anderen Faktoren wie Wind, Luftfeuchtigkeit und Sonneneinstrahlung. Ambiente der Atmosphäre: Druck, Feuchtigkeit und Wind Die Atmosphäre in Port d'Andratx wird von einem Druck von 1014 hPa und einer erheblichen Luftfeuchtigkeit von 74% geprägt sein. Der leichte regnerische Charakter des Wetters lässt sich auch an einer verhältnismäßig dichten Wolkendecke von 52% und einer hohen Regenwahrscheinlichkeit von 92% ablesen. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 6.75m/s aus einer Richtung von 328º und kann in Böen auf bis zu 6.76m/s auffrischen.