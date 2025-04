Aprilwetter in Santanyí: Leichter Regen und milde Temperaturen erwartet

Willkommen zu unserer Wettervorhersage für Santanyí, Mallorca, am 26. April 2025. Wie wir alle wissen, ist das Wetter auf dieser schönen Insel so vielfältig wie die Landschaft selbst und der bevorstehende Tag bildet da keine Ausnahme. Mit einem Zustand von leichtem Regen, der von einer frischen Brise begleitet wird, erwartet uns ein angenehm milder Tag. Nehmen wir nun detaillierter unter die Lupe, was der Tag für uns bereithält.

Die Temperaturen des Tages

Die Temperaturen für den Tag versprechen, sehr angenehm zu sein. Wir beginnen den Morgen mit einer milden Temperatur von 15.88ºC, die sich bis zur Mittagszeit auf 20.18ºC erhöhen wird. Am Nachmittag erwartet uns eine leichte Abkühlung auf 16.77ºC, während die Nachttemperatur auf 14.3ºC absinkt. Es ist der perfekte Tag, um den typischen Aprilregen zu genießen, der Mallorca immer wieder in ein grünes Paradies verwandelt.

Gefühlte Temperaturen in Santanyí

Bezogen auf die tatsächlichen Temperaturen, die wir zu spüren bekommen, wird der morgendliche Frischehauch sich wie 15.82ºC anfühlen. Tagsüber fühlt sich die Temperatur etwas kühler an, bei 19.98ºC, während die gefühlte Temperatur am Nachmittag auf 16.57ºC absinkt. Die Nacht bringt eine gefühlte Temperatur von 14.03ºC, was zu einem angenehmen Schlaf beiträgt.

Atmosphärischer Druck, Luftfeuchtigkeit und Wind

In Bezug auf weitere klimatische Parameter weist Santanyí einen atmosphärischen Druck von 1014 hPa auf. Zudem erwartet uns eine Luftfeuchtigkeit von 66%, was für die Jahreszeit typisch ist. Lassen Sie sich nicht von der Windgeschwindigkeit von 7.57m/s erschrecken, sie wird in Richtung 27º wehen und kann in Böen bis zu 9.27m/s erreichen. Die Wolkendecke beträgt 56% und die Regenwahrscheinlichkeit ist mit 95% recht hoch, daher sollten Sie Ihren Regenschirm nicht vergessen!

Das ist also das Wetter in Santanyí für den 26. April. Trotz des leichten Regens, bleibt die Temperatur mild und bietet damit ideale Bedingungen für Indoor-Aktivitäten oder sogar einen gemütlichen Spaziergang im Regen. Wie immer halten wir Sie über jegliche Änderungen auf dem Laufenden. Bleiben Sie trocken und genießen Sie den Tag!