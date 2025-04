Frühlingshafter Regentag erwartet in Santa Ponsa

Ein neuer Wetterbericht gibt Lichtblicke auf ein Wetter in Santa Ponsa für den 26. April 2025, das zwar regnerisch, aber mit milden Temperaturen ausgeglichen wird. Die Küstenstadt bereitet sich auf einen Tag mit leichtem Regen und insgesamt gemäßigten Temperaturen vor. Dabei variieren sie zwischen 14.45ºC nachts und bis zu 20.02ºC am Tag. Diese Prognose unterstreicht die typischen Wetterbedingungen eines frühlingshaften Mittelmeerklimas, das Santa Ponsa so einzigartig macht.

Ein Blick auf die Temperaturen

Selbst während ein leichter Regen den Himmel von Santa Ponsa bedeckt, bleibt die Temperatur angenehm mild. Der Morgen startet bei voraussichtlichen 16.1ºC, steigt am Tag auf 19.01ºC und hält sich am Nachmittag bei 18.92ºC stabil. Die Nacht bringt eine Abkühlung auf 14.45ºC, die von der Frische des Regens begleitet wird.

Auf das thermische Gefühl achten

Das thermische Gefühl, das oft von der Temperatur abweicht, wegen des Einflusses von Wind und Feuchtigkeit, hält sich in Santa Ponsa an diesem Tag recht nah an den tatsächlichen Temperaturen. Morgens werden 16.14ºC erwartet, tagsüber 18.79ºC, nachmittags 18.77ºC und in der Nacht wird es sich wie 14.12ºC anfühlen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck in Santa Ponsa wird an diesem Tag bei 1014 hPa liegen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 70 Prozent, was die Gefahr von ausgiebigen Niederschlägen erhöht - die Regenwahrscheinlichkeit beträgt stolze 98 Prozent. Der Wind kommt mit mäßigen Geschwindigkeiten von 5.86m/s und Böen von 6.6m/s aus nordöstlicher Richtung (71º). Trotz des Regens bleibt die Wolkendecke gering und beträgt nur 52 Prozent.

Fazit ist, der 26. April in Santa Ponsa bietet ein authentisches Bild eines frühlingshaften Mittelmeerklimas - gemäßigte Temperaturen in Verbindung mit einem leichten Regen, der die natürliche Schönheit der Stadt noch mehr betont.