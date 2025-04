Leichter Regen und milde Temperaturen erwartet für Cala Rajada am 26. April 2025

In Cala Rajada, eine der malerischen Ecken auf Mallorca, erwartet man für den 26. April 2025 ein eher mildes Wetter mit leichtem Regen. Urige Natur, gepaart mit einem Hauch mediterranen Klimas und leichten Niederschlägen lädt zu erholsamen Spaziergängen entlang des Küstenstreifens ein. Wir schauen uns nachfolgend die Prognose für den Tag im Detail an.

Die Temperaturen im Überblick

Die Wettervorhersage sagt minimale Temperaturen von 15.31ºC und maximale 18.31ºC voraus. Hierbei wird erwartet, dass die Morgendämmerung mit 15.5ºC startet, sich am Tag bis auf 18.12ºC erwärmt, am Nachmittag auf eine angenehme 16.05ºC abkühlt und in der Nacht nahezu gleichbleibend bei 15.4ºC verharrt.

Wie sich die Temperaturen tatsächlich anfühlen

Das thermische Gefühl, also wie die Temperaturen tatsächlich empfunden werden, liegt morgens bei 15.32ºC, steigt tagsüber auf 17.97ºC, sinkt nachmittags auf 15.75ºC und gibt in der Nacht mit 15.06ºC ein eher mildes Gefühl.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Es wirkt ein beträchtlicher Atmosphärendruck von 1014 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 76 Prozent. Der Wind ist mit einer Geschwindigkeit von 9.3m/s aus Richtung 36º leicht spürbar und könnte mit gelegentlichen Böen von bis zu 9.04m/s dem Tag einen etwas windigen Anstrich verleihen. Zusätzlich ist eine Wolkendecke von 71 Prozent vorhergesagt und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 20 Prozent.

Schließen wir also die Schirme auf und genießen trotz des leicht erfrischenden Regenwetters den malerischen Charme von Cala Rajada. Trotz des verregneten Wetters erstrahlt Mallorca stets in seiner vollen Pracht.