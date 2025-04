Leichter Regen und moderate Temperaturen für Sóller am 27. April 2025

Es ist angeraten, einen Schirm hinzuzufügen, wenn Sie in den malerischen Straßen von Sóller spazieren gehen oder die umwerfenden Mandelblüten in den umliegenden Tramuntana-Bergen bewundern möchten. Der 27. April 2025 sorgt für leichtere Regenfälle in dieser malerischen Stadt auf der spanischen Insel Mallorca. Mit Temperaturen, die zwischen kühlen Morgen- und gemäßigten Tageswerten pendeln, erwartet Sóller einen durchwegs frischen Tag.

Die Temperaturen des Tages Unter Vorbehalt des bekannten mediterranen Klimawechsels wird der 27. April in Sóller mit einer Mindesttemperatur von 11,89ºC beginnen, die sich im Laufe des Tages auf bis zu 17,56ºC erwärmen wird. Am Morgen starten wir bei 13,03ºC und steigen am Tag auf 17,14ºC, während die Nachmittagstemperaturen auf 14,77ºC zurückfallen. Und wenn die Dunkelheit sich um die Stadt legt, sinkt die Temperatur schließlich auf 12,42ºC. Bezug auf die gefühlten Temperaturen Die Wetterbedingungen werden sich jedoch möglicherweise etwas anders anfühlen. Morgens fühlt es sich an als wären es schon 12,66ºC, bevor sie tagsüber auf 16,58ºC ansteigen. Im Verlauf des Nachmittags erfahren Wanderer ein thermisches Gefühl von 14,26ºC und mit der hereinbrechenden Nacht wird es sich auf erfrischende 12,12ºC abkühlen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Die atmosphärischen Bedingungen für den 27. April in Sóller werden durch einen beachtlichen Druck von 1020 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 64% geprägt. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 3,62 m/s in Richtung 51º wehen, wobei es zu Böen von bis zu 5,67 m/s kommen kann. Und vergessen Sie nicht, einen Regenschirm mitzubringen - mit einer Wolkendecke von 91% beträgt die Regenwahrscheinlichkeit 100%.