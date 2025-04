Wetterupdate: Leichter Regen und milde Temperaturen in Alcúdia am 27. April 2025

Alcúdia, ein idyllisches Küstenstädtchen auf Mallorca, erfährt heute, am 27. April 2025, ein gemäßigtes witterungsbedingtes Phänomen. Ein leichter Regen prägt das Wetterbild, während die Temperaturen sowohl tagsüber als auch in der Nacht mild bleiben. Aber auch wenn der Himmel wolkenverhangen ist, zeigt sich das thermische Gefühl angenehmer, dank des konstanten atmosphärischen Drucks und einer moderaten Luftfeuchtigkeit. Der Wind spielt ebenfalls eine Rolle im heutigen Wettergeschehen.

Temperaturschwankungen: Von morgens bis abends

Einen leichten Temperaturgradienten können wir für den heutigen Tag erwarten. Von einem morgendlichen Minimum von 14.13ºC steigt das Thermometer auf ein Tagesmaximum von 16.63ºC um dann am Nachmittag auf 15.37ºC und in der Nacht auf 15.61ºC wieder leicht abzufallen. Der Tag präsentiert sich somit im gemäßigten Spektrum.

Das thermische Gefühl: Wie sich das Wetter tatsächlich anfühlt

Trotz der leichten Regenschauer wird das thermische Gefühl, also wie sich das Wetter für uns wirklich anfühlt, den ganzen Tag über angenehm sein. Morgens können wir mit einer gefühlten Temperatur von 13.82ºC rechnen, während diese tagsüber auf 16.18ºC und am Nachmittag auf 14.92ºC sinkt. In der Nacht beträgt das thermische Gefühl dann 15.24ºC. Somit bleibt es durchgängig mild.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Die unsichtbaren Akteure

Wir haben es heute mit einem atmosphärischen Druck von 1020 hPa zu tun. Die Luftfeuchtigkeit beläuft sich auf ein ausgeglichenes Niveau von 70%, was das Wetter trotz des Regens angenehm gestaltet. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 7.4m/s aus einer Richtung von 0º und könnte in Böen bis zu 8.88m/s erreichen. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt heute 100%, während die Wolkendecke sich auf 90% beläuft.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Wetter in Alcúdia am 27. April 2025 durch leichten Regen, eine milde Temperaturspanne und ein angenehmes thermisches Gefühl geprägt ist. Ein perfekter Tag, um die natürliche Schönheit der Region auch bei etwas feuchterem Wetter zu genießen.