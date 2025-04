Wettervorhersage für Cala Millor, 27. April 2025: Leichter Regen und milde Temperaturen

Freunde des milden Klimas können sich freuen, denn Cala Millor präsentiert sich am 27. April 2025 mit moderaten Temperaturen und leichtem Regen. Ein idealer Tag für alle, die das wohltuende mallorquinische Klima bei etwas weniger intensiver Sonne genießen möchten. Die klare Luft und der beträchtliche Wind sorgen für eine erfrischende Atmosphäre trotz der ansonsten moderaten Wetterbedingungen.

Temperaturen im Detail

Die Temperaturen am betreffenden Tag in Cala Millor variieren von minimalen 13.56ºC bis maximalen 16.29ºC. Am Morgen erwartet uns bereits eine angenehm milde Temperatur von 13.84ºC. Mit dem Voranschreiten des Tages steigen die Temperaturen leicht auf 16.29ºC an, bevor sie am Nachmittag und in der Nacht wieder auf 14.86ºC abfallen. Die Temperaturen sind also insgesamt sehr ausgeglichen – kein Grund also, das Haus nicht zu verlassen!

Gefühlte Temperaturen

Legen wir das Thermometer zur Seite und sprechen wir über das, was wirklich zählt: Wie wird es sich anfühlen? Wohltuende 13.45ºC erwartet uns am Morgen, etwas wärmer wird es mit 15.7ºC am Tag. Am Nachmittag und in der Nacht werden wir gefühlte 14.33 bzw. 14.49ºC erleben. Das sind ideale Bedingungen für all jene, die die extremen Hitzeperioden auf der schönen Insel Mallorca lieber meiden.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die atmosphärischen Bedingungen zeigen einen Luftdruck von 1020 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 66%. Beachten Sie, dass wir eine erhebliche Windtätigkeit erwarten, mit einer Windgeschwindigkeit von 10.13m/s aus Richtung 1º und Böen bis zu 12.34m/s. Zudem werden wir eine fast vollständige Wolkendecke von 90% und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 100%. Es könnte also sehr wohl ein toller Tag für eine gemütliche Tasse Tee zu Hause oder im Café sein.

Zusammengefasst: Cala Millor präsentiert sich am 27. April 2025 mit frischer Luft, leichtem Regen und angenehm milden Temperaturen. Es ist ein Tag, der sich ideal eignet, um die natürliche Schönheit der Insel Mallorca ohne die oft extreme Sommerhitze zu genießen.