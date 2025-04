Wettervorhersage Santanyí, 27. April 2025

Es wartet ein Wetterumschwung auf die Bewohner und Besucher von Santanyí. Am Montag, den 27. April 2025, kann mit leichtem Regen gerechnet werden. Der Himmel der idyllischen Gemeinde auf Mallorca wird wohl vollständig bedeckt sein und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt hohe 94%. Doch lasst uns nun detaillierter auf die zu erwartenden Temperaturen, gefühlten Temperaturen sowie den Luftdruck, die Luftfeuchtigkeit und den Wind eingehen.

Temperaturen im Tagesverlauf

Am morgendlichen Messpunkt erwarten wir eine Temperatur von 13.94ºC, die sich zum Tageshöhepunkt auf 17.45ºC erhöht. Im Nachmittag sinkt die Quecksilbersäule auf 15.15ºC ab und in der Nacht wird sie schlussendlich 13.4ºC zeigen. Die Temperaturen bewegen sich also in einem Bereich zwischen minimal 13.22ºC und maximal 18.1ºC.

Gefühlte Temperaturen

Aber wie wir alle wissen, kann das tatsächliche Thermometer-Lesen manchmal täuschen. Daher werfen wir nun einen Blick auf die vorhergesagten gefühlten Temperaturen. Am Morgen wird sich die Luft mit einer gefühlten Temperatur von 13.56ºC vielleicht etwas frischer anfühlen als erwartet. Tagsüber steigt die gefühlte Temperatur auf 16.84ºC an und gibt uns das Gefühl eines milden Frühlingstages. Am Nachmittag sinkt die gefühlte Temperatur auf 14.71ºC und am späten Abend fühlen wir eine Temperatur von 13.04ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Schauen wir auf die weiteren atmosphärischen Bedingungen in Santanyí. Ein stabiler atmosphärischer Druck von 1020 hPa erwartet uns und der Luftfeuchtigkeitsprozentsatz betragt 61%, was eine moderate Luftfeuchtigkeit für dieses Frühlingsdatum bedeutet. Leichter Wind aus der Richtung 22º mit 7.35 m/s und Böen von 8.89 m/s werden uns den Tag über begleiten. Seien Sie auf diesen wechselhaften Frühlingstag vorbereitet und vergessen Sie nicht, einen Regenschirm mitzunehmen. Bleiben sie abgestimmt auf unsere Wettervorhersagen, damit Ihnen Mutter Natur nicht einen Strich durch die Rechnung macht!