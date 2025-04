Das Wetter in Santa Ponsa am 27. April 2025

Die Einwohner von Santa Ponsa können sich heute auf einen Tag mit leichtem Regen und Temperaturen zwischen 13.7ºC und 17.78ºC einstellen. Zwar bleibt die Temperatur eher moderat, doch der Himmel wird mit einer Wolkendecke von 90% eher grau sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass es regnen wird, liegt bei 100%. Somit ist es sicherlich ratsam, den Regenschirm nicht zu vergessen, wenn Sie das Haus verlassen.

Die Temperaturen durch den Tag

Im Detail nehmen die Temperaturen heute folgende Entwicklung an: Am Morgen erwarten wir 13.7ºC. Dieser Wert steigt bis zum Tag auf angenehme 17.51ºC an und fällt am Nachmittag auf 16.95ºC. In der Nacht können wir dann mit 14.3ºC rechnen. Demnach sind die Temperaturen über den ganzen Tag hinweg recht stabil ohne zu starken Schwankungen.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen werden jedoch ein wenig abweichen von den tatsächlichen Werten. Morgens fühlen sich die 13.7 ºC eher wie 13.27 ºC an. Über den Tag hinweg steigt das thermische Empfinden auf 16.96 ºC und nimmt nachmittags leicht auf 16.4 ºC ab. In der Nacht liegt die gefühlte Temperatur dann bei 13.77 ºC. Die gefühlte Temperatur kann durch verschiedene Faktoren wie Wind und Feuchtigkeit beeinflusst werden.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zum atmosphärischen Geschehen in Santa Ponsa: Heute herrscht ein Luftdruck von 1020 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 63 %. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 3.65 m/s aus Richtung 312º, mit Böen, die eine Geschwindigkeit von bis zu 4.03 m/s erreichen können. Besonders bei solchem Wetter ist es wichtig, geeignete Kleidung zu tragen und Veranstaltungen im Freien entsprechend zu planen.