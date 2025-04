Leichter Regen und mildes Wetter erwartet in Cala Rajada am 27. April, 2025

Die Metropole Cala Rajada auf der wunderschönen Insel Mallorca erwartet am 27. April 2025 ein mildes Klima mit leichtem Regen. Nach unseren Wettervorhersagen pendeln sich die Temperaturen zwischen einer minimalen Temperatur von 14.29ºC und einer maximalen von 16.08ºC ein. Bei einer Wolkendecke von 92% besteht die Regenwahrscheinlichkeit bei vollen 100%, also sollten Sie unbedingt den Regenschirm nicht vergessen.

Temperaturen durch den Tag

Beginnen Sie den Morgen mit milden 14.47ºC. Im Laufe des Tages erwärmt die Temperatur auf 16.03ºC, vom Nachmittag an kühlt sie sich wieder etwas auf 15.18ºC ab, und der Abend wird bei warmen 15.66 ºC eingeläutet. Wir empfehlen, sich entsprechend zu kleiden, da das Wetter sehr mild ist und die Temperaturen nur geringfügig schwanken.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen ähneln den tatsächlichen Temperaturen. Morgens fühlt es sich bei 14.11ºC an, während es tagsüber auf 15.49ºC steigt. In den Nachmittagsstunden sinkt die gefühlte Temperatur auf 14.71ºC und in der Nacht auf 15.32ºC. Trotz leichtem Regen wird das Klima in Cala Rajada angenehm mild bleiben.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck in Cala Rajada wird bei 1020 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit wird 69% betragen. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 10.61m/s in Richtung 356º. Es wird Böen von bis zu 12.44m/s geben, was auf Windjacken und wetterfeste Kleidung hinweist.

Zusammenfassend können die Bewohner und Besucher von Cala Rajada am 27. April 2025 ein überwiegend mildes und leicht regnerisches Wetter genießen. Also machen Sie das Beste aus den gegebenen Bedingungen und lassen Sie den kleinen Regen Ihre Vorhaben nicht trüben!