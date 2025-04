So wird das Wetter auf Mallorca am Wochenende: Der April macht, was er will

Wer am Sonntag einen Ausflug plant, sollte rutschfestes Schuhwerk und bestenfalls eine Regenjacke dabei haben. | Javier Ones

Am letzten Aprilwochenende auf Mallorca herrscht ein für den Frühling typisch wechselhaftes Wetter. Wie der spanische Wetterdienst Aemet vorhersagt, ist am Samstag auf den Balereninseln stellenweise mit gelegentlichen Niederschlägen zu rechnen. Tagsüber liegen die Temperaturen bei maximal 23 Grad, wobei die Werte ab 18 Uhr bis in die Nacht hinein auf bis zu 14 Grad fallen können. Der Wind weht schwach aus südlicher Richtung, und am Nachmittag kommt es an den Küsten zu Brisen aus Nordost.