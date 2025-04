Leichter Regen bringt Frühlingserfrischung in Palma

Inmitten des herannahenden Frühjahrs erwartet Palma, Mallorcas glitzernde Hauptstadt, eine angenehme Abkühlung. Laut Wettervorhersage wird der 28. April mit leichtem Regen und erfrischenden Temperaturen zwischen 12.26ºC und 20.73ºC begrüßt. Aber das ist noch nicht alles, was der Tag verspricht. Begleiten Sie uns bei der Durchsuchung der unterschiedlichen Aspekte der atmosphärischen Bedingungen und entdecken Sie, was der Tag noch so bereithält.

Temperaturverlauf: Vom Morgen bis zur Nacht Die Meteorologen bescheinigen, dass die Temperaturen den Tag über einige Schwankungen erleben werden. Am Morgen erwartet uns eine moderate Temperatur von 12.56ºC, die sich bis zum Tag auf 20.47ºC erhöht. Der Nachmittag wartet mit einer leichten Abkühlung auf 19.33ºC auf, bevor die Temperatur in der Nacht weiter auf 14.25ºC sinkt. Wahrnehmbares Klima: Wie es sich anfühlt Jetzt zu dem interessanteren Teil, wie sich das Wetter tatsächlich anfühlt. Unser Gefühl der Temperatur kann oft von den tatsächlich gemessenen Werten abweichen, was besonders bei wechselhaften Wetterbedingungen der Fall ist. Morgens erwarten wir ein thermisches Gefühl von 12.12ºC. Tagsüber wird die gefühlte Temperatur auf 20.03ºC steigen, während sie nachmittags auf 18.86ºC und nachts auf 13.85ºC sinken wird. Luftdruck, Feuchtigkeit und Wind: Ein Blick in die oberen Atmosphären Die atmosphärischen Konditionen sind ebenso variabel mit einem atmosphärischen Druck von 1021 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 56%. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 2.8m/s wehen, in Richtung 34º, mit Böen, die Geschwindigkeiten von bis zu 3.49m/s erreichen können. Die Wolkendecke des Tages wird eher dünn sein, mit nur 21% Deckung, und es besteht eine Regenwahrscheinlichkeit von 39%. Zusammenfassend verspricht der 28. April in Palma, trotz leichter Regenschauer, ein angenehm kühler Tag mit einer erfrischenden Brise zu werden. Es ist angeraten, sich mit Regenschirmen zu bewaffnen und sich auf ein herrliches Frühlingserlebnis einzustellen.