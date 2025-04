Wetterbericht Sóller - 28. April 2025: Frühjahrsfrische trotz leichtem Regen

Heute berichten wir über die Wetterlage in Sóller, einem malerischen Dorf auf der Insel Mallorca. Die Voraussagen für den 28. April 2025 bringen uns eine Mischung aus Frühjahrsfrische und leichtem Regen, der den wohlverdienten Charme dieses Ortes unterstreicht.

Das Thermometer spricht: Gemäßigte Temperaturen

Es ist Zeit, die Pullover nicht zu vergessen! Die minimale Temperatur für heute wird sich auf angenehme 11,9ºC begeben, während die maximale Temperatur auf 19,55ºC ansteigt. Während das Thermometer in der Morgendämmerung etwa 12,6ºC anzeigen wird, steigt die Temperatur im Laufe des Tages bis auf 19,11ºC an. Am Nachmittag kühlt es leicht ab auf 18,63ºC und zur Nacht werden kuschelige 13,67ºC erwartet.

Gefühlte Temperaturen: Ein Tag der Frühjahrsfrische

Das thermische Gefühl wird uns heute etwas zum Schmunzeln bringen. Mit 12,32ºC am Morgen fühlt sich der Tag direkt frisch an. Bei einem gefühlten Tageshöchstwert von 18,67ºC lohnt es sich, die Jacken griffbereit zu halten. Am Nachmittag wird der Wert auf 18,17ºC sinken und in der Nacht wird sich die Frische mit geühlt 13,26ºC bemerkbar machen.

Auf einen Blick: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Achten wir auf die technischen Details unseres Wetters. Mit einem atmosphärischen Druck von 1021 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 61% zeigt der Tag seine stabilen Seiten. Der Wind weht heute mit einer Geschwindigkeit von 3,46 m/s aus Richtung 30º. Windböen können dabei auf bis zu 4,63 m/s ansteigen. Zudem lässt uns die Wolkendecke von 27% den Himmel genug erblicken, während die Regenwahrscheinlichkeit bei 28 % liegt. Also keine schlechte Idee, einen Schirm im Gepäck zu haben!

So lässt sich trotz leichtem Regen das frühlingshafte Wetter in Sóller genießen. Halten Sie sich immer auf dem Laufenden mit unseren umfassenden Wetterberichten, damit Ihnen keine Wetterüberraschung unvorbereitet trifft.