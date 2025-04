Wetterbericht Alcúdia – 28. April 2025: Ein Tag unter einem klaren Himmel

Der heutige Tag in Alcúdia, Mallorca, empfängt uns mit einem klaren Himmel und angenehmen Temperaturen, ideal für Outdoor-Aktivitäten und einen Spaziergang am Strand. Unsere kulinarische Perle am Mittelmeer bietet heute eine maximale Temperatur von 18,64ºC und eine minimale von 14,57ºC. Ein perfekter Tag, um sich von der strahlenden Mittelmeersonne verwöhnen zu lassen und die Schönheit dieser beeindruckenden Insel zu genießen.

Die Temperaturen im Detail Unsere Frühaufsteher in Alcúdia können sich auf leichte 14,79ºC am Morgen freuen. Anschließend steigt die Temperatur auf 18,24ºC zur Mittagszeit, genau richtig für ein perfektes Mittagessen im Freien. Am Nachmittag sinkt das Thermometer zwar leicht auf 17,28ºC, doch bleibt es gemütlich warm. Und für die Nachtschwärmer hält die Nacht noch angenehme 15,39ºC bereit. Ein idealer Tag für alle Sonnenanbeter. Die gefühlten Temperaturen Mit Blick auf das gefühlte Thermometer starten wir den Tag mit 14,47ºC. Im Laufe des Tages wird es gefühlt etwas wärmer und erreicht etwa 17,9ºC - ein optimaler Wert, um die Sonne in vollen Zügen zu genießen. Der Nachmittag bringt dann eine leichte Abkühlung auf 16,97ºC und nachts können wir uns auf angenehm kühle 15,2ºC freuen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der atmosphärische Druck wird heute bei 1021 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit wird rund 67% betragen. Ein leichter Wind von 5,49 m/s aus Richtung 350º weht über die Insel und kann in Böen bis zu 7,44 m/s erreichen - frischen Sie also Ihre Segelkenntnisse auf! Eine geringe Wolkenbedeckung von 7% und eine Regenwahrscheinlichkeit von 28% komplettieren das heutige Wetterbild. Wir wünschen Ihnen einen wunderbaren und sonnigen Tag in Alcúdia. Genießen Sie das herrliche Wetter und die Schönheiten, die diese Insel zu bieten hat.