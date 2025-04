Leichter Regen in Cala Millor: Wetterprognose für den 28. April 2025

Die malerische Küstenstadt Cala Millor auf der spanischen Insel Mallorca wird am 28. April 2025 leicht vom Regen gestreichelt. Die Frühlingsstimmung ist bereits zu spüren und die Temperaturen spiegeln dies wider. Der Tag beginnt mit milden 14.29ºC, wärmt sich auf behagliche 17.69ºC auf und kühlt nach Sonnenuntergang auf frische 15.16ºC ab.

Die Gradzahlen im Detail

Wir möchten Ihnen die erwarteten Temperaturen etwas genauer darstellen: Die minimale Temperatur beträgt 13.83ºC und die Spitzenwerte erreichen 17.97ºC. Morgens erwarten Sie rund 14.29ºC. Am Tag steigt das Thermometer auf 17.69ºC und am Nachmittag sinken die Werte leicht auf 17.14ºC. Mit Einbruch der Dunkelheit zeigt das Thermometer angenehme 15.16ºC

Die gefühlten Temperaturen

Die gefühlte Temperatur variiert naturgemäß ein wenig von den tatsächlich gemessenen Werten. Morgens fühlen sich die 14.29ºC eher wie 13.94ºC an. Am Tage sind die 17.69ºC kaum von 17.26ºC zu unterscheiden. Am Nachmittag werden die 17.14ºC bei 16.74ºC liegen, während die Nacht mit gefühlten 14.92ºC etwas kühler erscheint.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Bei einem Atmosphärendruck von 1021 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 67% genießen Sie frische Meeresluft. Ein leichtes Lüftchen mit einer Geschwindigkeit von 6.95m/s aus Richtung 8º sorgt für eine angenehme Brise, während Böen sogar 8.64m/s erreichen können. Ein kurzer Blick auf die Wolkendecke zeigt nur 14% Bewölkung, während die Regenwahrscheinlichkeit bei 33% liegt.

Wir hoffen, dass Sie trotz des leichten Regens einen wundervollen Tag in Cala Millor haben werden. Verpassen Sie nicht unseren nächsten Wetterbericht für weitere Updates.