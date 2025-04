Ein sonniger Tag erwartet Sie in Port d'Andratx

Die idyllische Meeresbucht von Port d'Andratx wartet heute mit strahlend klarem Himmel und angenehmen Temperaturen auf. Unsere bevorzugte meteorologische Oase auf der Insel Mallorca hebt sich mit ihrem charakteristischen prächtigen azurblauen Himmel hervor, der die Bühne für einen nahezu perfekten klimatischen Tag bietet.

Temperaturen - Ein Muster für angenehmes Wetter

Die Temperaturen in Port d'Andratx sind heute optimal, wobei sie zwischen 15.29°C (Minimaltemperatur) und 18.24°C (Maximaltemperatur) schwanken. Während wir einen gemäßigten Start in den Tag erwarten, mit Morgentemperaturen bei ca. 15.68°C, steigt das Thermometer gegen Mittag auf bis zu 17.99°C und verweilt knapp unter dieser Marke mit 17.97°C in den Nachmittagsstunden. In kühleren Abendstunden bleibt die Temperatur bei einem lauschigen 16.98°C.

Gefühlte Temperaturen - Ein Tag zum Wohlfühlen

Die gefühlten Temperaturen entsprechen fast genau den real gemessenen Werten - ein weiterer Beweis für einen angenehmen Tag. Am Morgen können Sie eine gefühlte Temperatur von 15.31°C erwarten, tagsüber 17.67°C, am Nachmittag 17.65°C und nachts 16.82°C. Ein Tag, der ganz klar zum Wohlfühlen und Genießen einlädt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind - Eine ruhige Brise begleitet Sie durch den Tag

Die meteorologischen Gegebenheiten sind heute mehr als günstig. Mit einem atmosphärischer Druck von 1022 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 70% sind die Bedingungen ideal für einen angenehmen Tag draußen. Der Wind trägt mit einer leichten Brise bei, die mit einer Geschwindigkeit von 5.76m/s aus der Richtung 352º weht. Und für diejenigen, die auf der Suche nach einem kleinen Nervenkitzel sind, sorgen gelegentliche Böen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 6.49m/s. Mit einer Wolkendecke, die bei lediglich 9% liegt, und einer Regenwahrscheinlichkeit von 0, haben Sie heute ein perfektes Wetter, um das Beste aus Ihrem Tag in Port d'Andratx zu machen.