Leichter Regen erfrischt Santa Ponsa: Detailierte Wettervorhersage für den 28. April 2025

Die Bewohner und Besucher von Santa Ponsa dürfen sich auf einen Tag mit leichtem Regen und angenehmen Temperaturen freuen. Mit minimalem Regen, angenehmen Temperaturen über den gesamten Tag und einer moderaten Windstärke ist das Wetter am 28. April ideal für Outdoor-Aktivitäten. Wenn Sie einen Aufenthalt in Santa Ponsa planen, können Sie mit dieser detaillierten Wettervorhersage den Tag optimal gestalten.

Temperaturübersicht des Tages

Die minimale Temperatur für den Tag wird bei 13.67ºC liegen, während die maximale Temperatur 19.42ºC erreichen wird. Am Morgen erwartet uns eine Temperatur von etwa 13.98ºC, die über den Tag auf 19.05ºC ansteigt. Am Nachmittag wird die Temperatur auf 18.48ºC absinken, bevor sie in der Nacht auf 15.61ºC fällt.

Gefühlte Temperaturen

Trockene Luft und gelegentlicher Regen könnten dafür sorgen, dass die Temperaturen etwas kühler wahrgenommen werden. Das gefühlte Temperaturniveau wird morgens bei rund 13.52ºC liegen, tagsüber auf etwa 18.68ºC ansteigen, nachmittags auf 18.11ºC fallen und nachts bei ca. 15.32ºC liegen.

Weitere Wetterbedingungen: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck beträgt 1021 hPa, was zu stabileren Wetterbedingungen beiträgt. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 64%, was zur angenehmen Kühle des Tages beiträgt. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4.36m/s in Richtung 335º, mit Böen bis zu 4.53m/s. Die Wolkendecke beträgt 15%, was bedeutet, dass wir trotz des vorhergesagten Regens auch periodischen Sonnenschein erwarten können. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 20%.

Vergessen Sie nicht Ihren Regenschirm, wenn Sie vorhaben, einen Spaziergang in Santa Ponsa zu machen, und genießen Sie die angenehmen Temperaturen, die dieser Tag zu bieten hat. Bleiben Sie mit uns für weitere Aktualisierungen und detaillierte Wetterprognosen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag in Santa Ponsa!