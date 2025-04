Wetterbericht für Cala Rajada am 28. April 2025

Ein wolkiger Morgen erwartet uns in Cala Rajada, Mallorca, heute am 28. April 2025, mit geheimnisvollem Dunst, der die Frühlingsfarben des Ortes trübt. Ein leichter Regen könnte das Tagesbild bestimmen. Bei einem erwarteten Temperaturspielraum von milden 14.91ºC bis zu 17.29ºC, bleibt das Wetter bequem für die Einwohner und Besucher.

Die Temperaturverhältnisse: Eine detaillierte Übersicht

Unseren Vorhersagen zufolge startet der Morgen mit einer Temperatur von 15.48ºC, im Verlauf des Tage steigt sie dann auf 17.17ºC an. Am späten Nachmittag setzen wir auf eine leicht sinkende Temperatur von 16.84ºC, während die Nacht eine angenehme Kühle von 15.99ºC mit sich bringt. Das sollte eine frische, aber komfortable Erlebnis für alle darstellen, die den Frühling in Cala Rajada genießen.

Gefühlte Temperatur: Ein wichtiger Indikator

In der Regel weicht das thermische Gefühl, was wir als 'gefühlte Temperatur' bezeichnen, häufig geringfügig von der tatsächlichen Temperatur ab. Mit 15.12ºC am Morgen, 16.85ºC am Tag, 16.54ºC am Nachmittag und 15.81ºC in der Nacht, bleibt die gefühlte Temperatur eher die gleiche.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Die unsichtbaren Mitwirkenden

Mit einem stabilen Atmosphärendruck von 1021 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 73%, wird die wolkige Szenerie unterstützt. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 7.05m/s aus Richtung 360º, mit Böen von bis zu 8.81m/s. Dies könnte für segelbegeisterte Gäste und Einheimische von Interesse sein. Mit einer mäßigen Regenwahrscheinlichkeit von 34% und einer Wolkendecke, die auf 14% geschätzt wird, können sich gelegentliche Rieselregen durchaus abzeichnen.

Denken Sie also daran, sich abzusichern und Ihre Pläne entsprechend zu gestalten, damit Ihr Tag in Cala Rajada ungestört und angenehm verläuft. Bleiben Sie auf dem Laufenden mit unseren Wetterberichten, um Ihren Tag in Cala Rajada optimal zu nutzen!