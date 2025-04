Wetterbericht: Klarer Himmel über Palma, Mallorca am 29. April 2025

In der wunderschönen Stadt Palma, dem leuchtenden Juwel auf der Insel Mallorca, erwartet uns an diesem 29. April 2025 ein Tag mit klarem Himmel. Die Sonne wird ihre wärmenden Strahlen über der Stadt verteilen und einen erfrischenden Kontrast zur erfrischenden Brise vom Mittelmeer bieten.

Thermische Bedingungen und Temperaturen des Tages

Mit einem beständigen Thermometer, das uns eine Mindesttemperatur von 12,99ºC in den Morgenstunden und eine Spitze von bis zu 21,84ºC in den heißesten Momenten des Tages zeigt, ist ein angenehmer Tag vorherzusehen. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag 19,49ºC und fallen in der Nacht auf 14,49ºC. Diese Werte sorgen dafür, dass wir den Tag in Leichtigkeit und Komfort genießen können.

Das Gefühl der Temperatur im Tagesverlauf

Die gefühlten Temperaturen folgen einem ähnlichen Muster, beginnend bei 12,43°C am Morgen und steigend auf 20,92°C während des Tages. Am Nachmittag fühlen wir uns bei 19,04°C und in den Nachtstunden bei 14,29°C unglaublich wohl. Diese Temperaturen sind ideal für einen Tag voller Outdoor-Aktivitäten.

Atmosphärender Druck, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit

Das Wetter in Palma wird durch einen atmosphärischen Druck von 1020 hPa, zusammen mit einer Luftfeuchtigkeit von 53%, bestimmt. Zusätzlich gibt es eine konstante, angenehme Brise von 5,8m/s aus einer Richtung von 94º. Die stärksten Böen erreichen 9,11m/s, ein Zeichen wie lebendig unsere Inselatmosphäre doch ist. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt glücklicherweise 0, daher steht einem sonnigen und klaren Tag nichts im Wege.

Zum Abschluss sollten wir nicht vergessen, dass die Wolkendecke bei nur 3% liegt. Ein idealer Tag, um die Sonne zu genießen und die natürliche Schönheit von Palma und der umliegenden Insel Mallorca zu erkunden. Unsere Welt ist voller Wunder und das Wetter in Palma bietet uns einen brillanten Rahmen, um sie zu entdecken.