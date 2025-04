Die Wettervorhersage für Sóller am 29. April 2025

Gelegen in der malerischen Region der Tramuntana-Berge, ist Sóller bekannt für seinen umwerfenden Orangen- und Zitronenhain sowie sein angenehmes Klima. Heute erwartet uns in Sóller ein Tag mit klarem Himmel und angenehmer Temperaturen, perfekt für einen Spaziergang durch den Ort oder eine Wanderung in die nahegelegenen Berge.

Temperaturen über den Tag

Beginnen wir mit den Temperaturen. Die heutigen Temperaturen bleiben bequem und liegen zwischen minimalem 12.71ºC und maximalem 22.11ºC. Am Morgen werden wir wiederum Temperaturen um die 12.71ºC erwarten, während sie am Tag auf bis zu 21.59ºC steigen. Am Nachmittag erleben wir dann ein leichtes Abkühlen auf 19.35ºC und schließlich in der Nacht mildere Temperaturen um die 14.04ºC.

Gefühlte Temperaturen

Nun schauen wir uns die gefühlten Temperaturen an. Das thermische Gefühl wird in Sóller morgens bei etwa 12.13ºC liegen und sich tagsüber auf 21.16ºC erhitzen. Im Verlauf des Nachmittags wird das Thermometer auf etwa 18.88ºC zurückgehen, und schließlich wird es nachts abkühlen auf angenehme 13.82ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Was die atmosphärischen Bedingungen betrifft, so können wir einen atmosphärischen Druck von 1020 hPa und eine Luftfeuchtigkeitsrate von 52 Prozent erwarten. Der Wind wird leicht sein, mit Durchschnittsgeschwindigkeiten von 3.16m/s in Richtung 86º und Böen von bis zu 5.16m/s.

Die Wolkendecke bleibt heute sehr gering, mit nur 5 Prozent, und die Regenwahrscheinlichkeit bleibt glücklicherweise auf 0. Mit diesen Bedingungen sollten die Einwohner von Sóller und die Besucher einen schönen Tag unter klarem Himmel genießen können.