Frühlingshaftes Wetter erleuchtet Santanyí am 29. April 2025

Das Wetter in Santanyí am 29. April 2025 hält angenehme Überraschungen für all jene bereit, die das malerische mallorquinische Ambiente lieben. Mit klarer Himmelsbedeckung, idealen Temperaturen und belebender Luftfeuchtigkeit erleuchtet das Wetter die natürliche Schönheit Santanyís auf eindrucksvolle Weise. Die Bedingungen für diesen Tag sind optimal für all jene, die die Frühlingstage auf unserer entzückenden Insel genießen möchten.

Temperatur: Vom Morgentau bis zur Nachtbrise

Die Temperaturen in Santanyí zeigen sich am 29. April 2025 von ihrer besten Seite. Der Tag beginnt mit erfrischend milden 14,31ºC, ideal für einen Morgenspaziergang. Im Laufe des Tages steigt die Temperatur auf angenehme 18,47ºC, bevor sie am Nachmittag auf 17,31ºC absinkt. Sobald die Sonne untergeht, kühlt die Temperatur leicht auf 15,8ºC ab - perfekt für ein gemütliches Abendessen unter dem Sternenhimmel von Santanyí.

Gefühlte Temperaturen: Ein Tag im Wohlgefühl

Das thermische Gefühl umfasst mehr als reine Zahlen und spiegelt das eigentliche Klima wider, das unser Körper erlebt. Die gefühlten Temperaturen für diesen Tag bleiben stets im angenehmen Bereich, beginnend mit 14,09ºC am Morgen. Tagsüber können wir uns auf ein gefühltes Maximum von 18,17ºC freuen, während es am Nachmittag auf 17,13ºC abkühlt. In der Nacht sinkt das gefühlte Temperaturerlebnis auf 15,71ºC.

Atmosphärische Bedingungen: Frischer Wind und kristallklarer Himmel

Der Frühlingstag in Santanyí wird von einem Atmosphärendruck von 1020 hPa und einer angenehmen Luftfeuchtigkeit von 69% geprägt sein. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 7,61 m/s aus Richtung 85º, mit Böen, die bis zu 10,87 m/s erreichen können. Die Wolkendecke beträgt lediglich 1%, und die Regenwahrscheinlichkeit ist mit 0% praktisch nicht existent. Dieser Tag in Santanyí gestaltet sich also als perfekte Mischung aus Frühlingsfrische, Sonnenschein und belebendem Wind.