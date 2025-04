Wetterbericht Santa Ponsa: Klarer Himmel und angenehme Temperaturen am 29. April 2025

Mit strahlendem Sonnenschein und einem klaren Himmel erweist sich Santa Ponsa auf Mallorca als der perfekte Ort für eine kleine Frühlingspause. Die Prognosen für den 29. April 2025 lösen Versprechen auf mildes und angenehmes Wetter ein. Der Tag erwartet uns mit einer minimalen Temperatur von 14.05ºC am frühen Morgen und einem Tageshöhepunkt von 19.78ºC, abgerundet durch eine sanfte Brise, die von Osten her weht.

Genauere Temperaturen im Tagesverlauf

Beginnend mit dem Morgen erwartet uns ein sanfter Start in den Tag mit einer Temperatur von 14.05ºC. Mit fortschreitender Tageszeit steigt das Thermometer auf 19.24ºC an, bevor es am Nachmittag leicht auf 18.98ºC sinkt. Die Nacht verwöhnt uns mit milden 15.36ºC, ideal für einen entspannten Abend unter dem Sternenhimmel von Santa Ponsa.

Gefühlte Temperaturen: das subjektive Thermometer

Aber wie fühlt sich das Wetter wirklich an? Hier ist die gefühlte Temperatur oft aussagekräftiger als die tatsächliche Temperatur. Am Morgen liegt das thermische Gefühl bei 13.55ºC und steigt im Laufe des Tages auf angenehme 18.94ºC. Der Nachmittag verabschiedet uns mit 18.66ºC und führt uns in eine Nacht mit einer gefühlten Temperatur von 15.17ºC ein.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Kleine aber entcheidende Details

Schließlich sind es die kleinen Details, die das Wettergeschehen wirklich definieren. Der atmosphärische Druck von 1020 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 66% sorgen für komfortable Bedingungen. Mit einer Windgeschwindigkeit von 7m/s aus Richtung 102º und Windböen von bis zu 10.62m/s bietet der Tag genug Brise, um die Dinge angenehm zu halten. Die Wolkendecke bleibt mit nur 3% äußerst gering und die Regenwahrscheinlichkeit ist mit 0% nicht einmal einer Erwähnung wert.

Insgesamt bietet der 29. April 2025 in Santa Ponsa auf Mallorca ideale Bedingungen, um die Sonnenstunde zu genießen, die Natur zu erkunden oder einfach den Tag in einem der charmanten Cafés am Ort zu verbringen.