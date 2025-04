Ein Tag unter klarem Himmel: Die Wetteraussichten in Cala Rajada, 29. April 2025

In der malerischen Bucht von Cala Rajada wachen wir heute unter einem klaren Himmel auf. Mit perfekten Bedingungen für ganzjährige Sonnenanbeter erwartet uns auf der Insel Mallorca ein Tag mit milden Temperaturen und einer erfrischenden Brise. Die bevorzugte Windrichtung wird bei 104º mit Windböen von 9.59m/s liegen, was genug für eine angenehme Abkühlung liefert. Die Wolkendecke zeigt sich von ihrer besten Seite und belässt uns mit 0% Bewölkung und 0% Regenwahrscheinlichkeit. Bleiben Sie im Schatten, um die außergewöhnliche Atmosphäre des Tages zu genießen, denn der klare Himmel wird sicherlich eine atemberaubende Aussicht bieten.

Die Thermometer-Anzeigen

Die Temperaturen unseres kleinen Inseljuwels schwanken heute fein zwischen 15.4ºC und 17.38ºC. Am frühen Morgen begrüßt uns das Thermometer mit milden 15.41ºC, klettert jedoch auf angenehme 17.29ºC am Tag. Am Nachmittag erwartet uns ein leichter Rückgang auf 16,99ºC, während wir in die Nacht mit 16.1ºC hineingehen werden. Ideal zum Genießen des Sonnenuntergangs in einem unserer schönen Hafencafés mit einem Glas localen Weins.

Gefühlte Temperaturen

Wie wir alle wissen, sagt die Temperatur nicht immer, wie wir uns fühlen. Gefühlte Temperaturen werden heute Morgen bei 15.15ºC liegen, steigen tagsüber auf 16.98ºC, nachmittags dann auf 16.81ºC und fallen nachts auf 16.01ºC. Eine Jacke könnte also hilfreich sein, wenn Sie spät abends draußen sind.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Unser schöner Tag wird durch einen stabilen atmosphärischen Druck von 1021 hPa ergänzt. Die Luftfeuchtigkeitsrate sitzt bei insgesamt 73%. Der Tag wird durch einen durchschnittlichen Wind von 6.46m/s gekrönt. Perfekt also für alle, die Wind in ihren Haaren spüren möchten während sie entlang der Küstenlinie spazieren.