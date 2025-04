Wetterbericht Sóller am 30. April 2025: Mäßig bewölkt und angenehm

Auf der malerischen Baleareninsel, genau in Sóller, wird es am 30. April 2025 ein mäßig bewölkter Tag sein, mit Temperaturen, die sowohl Einheimischen als auch Touristen zugute kommen. Mit einer Wolkendecke 29% können wir erwarten, dass der Himmel gerade genug Sonne durchlässt, um das Adria-Klima angenehm zu machen, aber ausreichend Schatten bietet, um die schmelzende Mittagshitze zu minimieren.

Temperaturaussichten

Die minimalen Temperaturen werden bei 13,04ºC liegen und die maximalen Temperaturen betragen 22,52ºC. Der Morgen startet frisch mit 13,24ºC, wärmt aber schnell auf 21,68ºC mittags auf. Am Nachmittag werden wir eine leichte Abkühlung auf 20,07ºC bemerken bevor die Temperatur in der Nacht auf 15,32ºC abfällt.

Gefühlte Temperaturen

Als Meteorologen kennen wir die Bedeutung des Unterschieds zwischen realer und gefühlter Temperatur. Morgens werden Sie 13,02ºC fühlen, mit dem Thermometer, das im Laufe des Tages 21,29ºC anzeigt. Nach dem Höchststand am Mittag wird am Nachmittag eine gefühlte Temperatur von 19,62ºC erwartet, bevor die Nacht mit kühlen 14,89ºC hereinbricht.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck für diesen Tag wird bei 1018 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit beträgt 53%. Auch Windliebhaber kommen an diesem Tag auf ihre Kosten! Der Wind wird sich mit 4,9 m/s aus 100º bemerkbar machen und in Böen können Geschwindigkeiten von bis zu 6,84 m/s erwartet werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Wetter in Sóller am 30. April 2025 ideal sein wird, um entspannte Stunden in der Natur zu genießen oder durch die beeindruckende Architektur der Stadt zu schlendern. Vergessen Sie nicht, sich angemessen zu kleiden und den Tag in vollen Zügen zu genießen!