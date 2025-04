Leicht bewölktes Wetter und angenehme Temperaturen erwartet in Alcúdia

Am heutigen Morgen überzeugt Alcúdia mit idealen Voraussetzungen für alle Bewohner und Besucher, die sich auf einen Tag unter mallorquinischer Sonne freuen. Unter moderat bewölktem Himmel bieten sich angenehme Temperaturen für Outdoor-Aktivitäten an.

Temperaturüberblick

Heute erwarten uns in Alcúdia eine minimale Temperatur von 15.07ºC und eine maximale Temperatur von 20.23ºC. Der Morgen startet mit angenehmen 15.88ºC, während die Temperaturen tagsüber auf 19.66ºC klettern. Der Nachmittag zeigt sich etwas milder mit 18.61ºC und selbst in der Nacht können wir mit 16.05ºC rechnen.

Das gefühlte Klima

Klar, Zahlen sind eine Sache - aber wie fühlt sich dieser Tag tatsächlich an? Die gefühlten Temperaturen sind ähnlich zu den gemessenen Werten. Der heutige Morgen fühlt sich an wie 15.74ºC, tagsüber werden wir einen Höchstwert von 19.43ºC fühlen. Der Nachmittag bietet uns einen Wert von 18.41ºC an und in der Nacht wird es auf 15.98ºC abkühlen.

Weitere Wetterdaten

Der atmosphärische Druck wird heute bei 1019 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeitsrate beträgt 67%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 7.32m/s aus Richtung 101º und könnte in Böen sogar bis zu 10.3m/s erreichen. Die heutige Wolkendecke beträgt 35% und die Regenwahrscheinlichkeit ist mit 0 gering.

Egal ob ein Tag am Strand, eine Fahrradtour oder ein gemütlicher Spaziergang entlang der malerischen Straßen von Alcúdia – das Wetter scheint perfekt für jeden outdoor-Liebhaber. Genießen Sie den Tag und das herrliche Klima Mallorcas.