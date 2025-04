Wetterbericht: Etwas bewölkt, aber angenehm mild - der 30. April in Port d'Andratx

Der letzte Tag im April erwartet uns in Port d'Andratx mit wenigen Wolken und angenehmen Temperaturen. Obwohl sich hier und da ein paar Wolken zeigen, bleibt es überwiegend trocken und wir können uns auf einen gemäßigten Tag freuen. Das Thermometer zeigt erfreuliche Werte zwischen 15.79ºC und 20.98ºC - ideale Bedingungen für ausgedehnte Spaziergänge oder entspannte Stunden am Strand.

Stabile Temperaturen den ganzen Tag über

Die Temperaturen präsentieren sich in Port d'Andratx durchweg beständig. Schon am Morgen werden erfreuliche 16.02ºC erwartet. Tagsüber steigt das Quecksilber auf behagliche 20.44ºC an und auch der Nachmittag bleibt mit erwarteten 20.33ºC konstant mild. In der Nacht kühlt es sich leicht auf erträgliche 18.18ºC ab. Somit zeigt sich das Wetter am 30. April in Port d'Andratx von seiner besten Seite.

Gefühlte Temperaturen: äußerst angenehm

Trotz einiger Wolken können wir in Sachen gefühlter Temperatur Positives vermelden. Über den Tag verteilt zeigen sich keine großen Schwankungen - am Morgen werden 15.79ºC erwartet, tagsüber sind es etwa 20.21ºC. Auch der Nachmittag bleibt mit 20.09ºC weiterhin angenehm. In der Nacht nimmt die Temperatur leicht ab und wir erwarten gefühlte 17.78ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: für jedes Detail gerüstet

Die Luft ist mit 1017 hPa zwar nicht hochdruckgeprägt, doch der Wert liegt im normalen Bereich und sorgt für stabiles Wetter. Die Luftfeuchtigkeit von 64% wird als erfrischend und nicht als belastend empfunden. Der Wind bläst mit moderaten 10.55 m/s aus 101º Richtung, in Böen kann er Geschwindigkeiten von bis zu 14.78 m/s erreichen. Wer sich also auf einen Sprung ins kühle Nass freut, wird von leichten Wellen empfangen. Mit einer Wolkendecke von 20% und null Regenwahrscheinlichkeit sind perfekte Aussichten für Ihren Aufenthalt in Port d'Andratx garantiert. Bleiben Sie mit uns immer auf dem Laufenden und genießen Sie Ihren Tag in Port d'Andratx. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt bei idealem Wetter und halten Sie über mögliche Änderungen auf dem neuesten Stand.