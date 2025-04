Das Wetter in Santanyí am 30. April 2025: Mäßig bewölkter Himmel und milde Temperaturen

Mit einem mäßig bewölkten Himmel und Temperaturen zwischen 15.34ºC und 19.31ºC bietet Santanyí ein angenehmes Wetter für alle, die die Insel Mallorca besuchen oder hier leben. Der Morgen beginnt bei etwa 15.54ºC, steigt auf ein angenehmes 19.31ºC während des Tages und fällt am Nachmittag auf etwa 17.87ºC. In der Nacht können wir Temperaturen um 16.61ºC erwarten.

Temperaturen: Mild von morgens bis abends

Die Temperaturen sind den ganzen Tag über mild, ohne extreme Schwankungen. Die minimale Temperatur beträgt 15.34ºC mit einem Tageshöchstwert von 19.31ºC. Der kühlste Moment des Tages ist der Morgen mit etwa 15.54ºC, wobei diese Temperatur im Tagesverlauf auf bis zu 19.31ºC steigt. Der Nachmittag bietet Temperaturen um 17.87ºC und die Nacht bleibt angenehm bei 16.61ºC.

Gefühlte Temperaturen: Der Tag bleibt beständig angenehm

Die gefühlten Temperaturen unterscheiden sich kaum von den tatsächlichen Werten. Am Morgen fühlt sich das Wetter bei etwa 15.45ºC an, wobei dieses Gefühl im Tagesverlauf nur leicht auf bis zu 19.12ºC steigt. Am Nachmittag spüren wir etwa 17.8ºC und die Nacht bietet eine ungefähre gefühlte Temperatur von 16.55ºC. Also eine wirklich angenehme Atmosphäre für jegliche Freizeitaktivitäten im Freien.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Keine extremen Bedingungen

Der atmosphärische Druck auf 1018 hPa bleibt stabil, was sich positiv auf das allgemeine Wohlbefinden auswirkt. Die Luftfeuchtigkeit beträgt rund 70%, was im Vergleich zu den spürbaren und milden Temperaturen als vergleichsweise komfortabel empfunden werden kann. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 9,7 m/s aus Richtung 77º wehen, mit Böen von bis zu 14,13 m/s. Die Bewölkung beträgt 47%, und die Regenwahrscheinlichkeit ist mit 0% sehr gering.