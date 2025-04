Wettervorhersage für Santa Ponsa am 30. April 2025

Zum Ende des Aprils mit Blick auf den Frühlingsmonat Mai präsentieren wir Ihnen in diesem Artikel die Wettervorhersage für die malerische Ortschaft Santa Ponsa auf Mallorca. Es wird ein mäßig bewölkter Tag erwartet, ohne Prognose für Regen. Mit angenehmen Temperaturen ist es ein perfekter Tag, um die vielseitigen Freiluftaktivitäten, die Santa Ponsa zu bieten hat, zu genießen.

Die vorhergesagten Temperaturen

Der Tag beginnt mit einer Temperatur von 14.93ºC am Morgen, ideal für einen frischen Start mit einer Tasse Kaffee auf dem Balkon. Wie wir bereits erwähnten, erwartet uns ein mäßig bewölkter Tag, der sich im Laufe des Tages auf bis zu 21.44ºC erwärmt, und die Nachmittagstemperaturen halten sich stabil bei 20.11ºC. Abends, mit dem Untergang der Sonne, kühlt die Temperatur leicht ab auf 17.27ºC, perfekt für einen entspannten Spaziergang entlang der Küste.

Gefühlte Temperaturen

Trotz der vorhergesagten tatsächlichen Temperaturen, ist das gefühlte Wetter ebenso wichtig, wenn nicht sogar entscheidender, weil es den Komfortlevel bestimmt. Morgens fühlt es sich also an wie 14.75ºC, im Laufe des Tages spüren wir maximal 21.13ºC, am Nachmittag 19.77ºC und in der Nacht wird das Thermometer gefühlte 16.85ºC anzeigen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zusätzlich zu Temperaturen sollten wir auch den Atmosphärendruck, die Luftfeuchtigkeit und den Wind beachten. Für den 30. April wird ein Druck von 1017 hPa prognostiziert. Die Luftfeuchtigkeit beträgt angenehme 57%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 11.07m/s in Richtung 94º. Beachten Sie auch die Böen, die bis zu 16.51m/s erreichen können. Auch die Wolkendecke ist nicht zu vernachlässigen, die an diesem Tag auf 26% geschätzt wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 30. April in Santa Ponsa ein Tag ist, an dem wir trotz einiger Wolken am Himmel, die angenehmen Temperaturen und die frischen Meeresbrisen genießen können. Eine Gelegenheit, die vielfältige Schönheit dieser Ortschaft zu entdecken und den Frühling in vollen Zügen auszukosten.