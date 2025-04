Das Wetter in Cala Rajada - 30. April 2025

Der heutige Tag in Cala Rajada, Mallorca, präsentiert sich mit einer mäßigen Wolkendecke. Unserer Prognose zufolge erleben wir einen Tag voller meteorologischen Überraschungen, denn obwohl es mäßig bewölkt ist, herrscht eine Regenwahrscheinlichkeit von 0%. Tauchen Sie mit uns in die zauberhafte Wetterwelt von Cala Rajada ein.

Temperaturen

Der Tag startet in Cala Rajada mit einer angenehmen Temperatur von 16.09ºC am Morgen. Im Verlauf des Tages können wir eine maximale Temperatur von 17.79ºC erwarten, während am Nachmittag das Thermometer auf etwa 17.31ºC sinkt. Zum Abschluss des Tages erwartet uns in der Nacht eine angenehme Temperatur von 17.08ºC.

Gefühlte Temperaturen

Das thermische Empfinden, das mehrere Faktoren wie Wind, Luftfeuchtigkeit und Sonneneinstrahlung berücksichtigt, wird sich morgens auf 15.92ºC belaufen. Tagsüber wird das gefühlte Temperaturmaximum bei 17.64ºC liegen und der Nachmittag wird sich um 17.21ºC anfühlen. Die gefühlte Temperatur, die wir in der Nacht erwarten, beläuft sich auf ungefähr 16.98ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zum meteorologischen Ensemble gehört auch der atmosphärische Druck, der mit 1019 hPa im Normalbereich liegt. Die Luftfeuchtigkeit wird heute bei etwa 77% liegen, ein Wert, der für eine angenehme Frische sorgt. Was den Wind anbelangt, so wird er mit einer Geschwindigkeit von 8.98 m/s aus Richtung 93º wehen, mit Böen von bis zu 13.28 m/s.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 30. April in Cala Rajada, Mallorca, trotz der mäßigen Wolkendecke ein Tag voller angenehmer Überraschungen zu sein verspricht. Wir wünschen allen einen wunderschönen Tag!