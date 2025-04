Der Wetterbericht für Palma de Mallorca am 30. April 2025

Willkommen zum aktuellen Wetterbericht für die wunderschöne Stadt Palma de Mallorca für den heutigen 30. April 2025. Wir erleben ein typisches Frühlingswetter, das zwar mäßig bewölkt, aber dennoch angenehm ist. Mit einer minimalen Temperatur von 13,59ºC und einer Höchsttemperatur von 23,31ºC haben wir perfekte Bedingungen für alle, die den Tag draußen verbringen möchten.

Die Temperatur im Detail

Im Laufe des Tages variieren die Temperaturen angemessen. Wir beginnen den Morgen mit einer Temperatur von etwa 14,14ºC. Im Laufe des Tages erwärmt sich die Insel auf angenehme 22,84ºC am Nachmittag und abkühlt auf eine gemütliche 20,66ºC. In der Nacht können wir eine Abkühlung auf 16,25ºC erwarten, ideal für eine ruhige Nacht.

Das gefühlte Wetter

Neben der gemessenen Temperatur ist natürlich auch das thermische Gefühl wichtig. Zum Glück bleibt das sehr nah an der echten Temperatur: am Morgen fühlt es sich an wie 13,96ºC, tagsüber wie 22,43ºC, am Nachmittag wie 20,22ºC und in der Nacht fühlt es sich an wie etwa 15,81ºC. Somit wird der Tag und die Nacht durchweg angenehm empfunden!

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Luftqualität spielt eine große Rolle in der Gesamtbeurteilung des Wetters. Der atmosphärische Druck beträgt stabile 1017 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt angenehme 48%. Was den Wind betrifft, so haben wir eine Geschwindigkeit von 8,67 m/s aus Richtung 88º, mit Böen, die bis zu 13,56 m/s erreichen können. Mit einer Wolkendecke von nur 29% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 0% haben wir ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Wetter in Palma de Mallorca am heutigen 30. April 2025 ideal ist, um die Frühlingssonne zu genießen, während man die wunderschöne Insel erkundet. Bleiben Sie dran für weitere Wetterupdates und genießen Sie Ihren Tag in Palma!