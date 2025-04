Das Wetter in Santa Ponsa am 1. Mai 2025

Santa Ponsa empfängt den wohlverdienten Start in den Wonnemonat Mai mit moderaten Temperaturen und nur ein paar Wolken am Himmel. Das Wetter auf Mallorca beweist einmal mehr seine Besonderheit und bietet den Bewohnern und Besuchern ideale Bedingungen, um die Insel in ihrer vollen Pracht zu genießen.

Temperaturen

Die Temperaturen in Santa Ponsa variieren am 1. Mai 2025 zwischen einem angenehmen Minimum von 16.51ºC und einem lauschigen Maximum von 22.73ºC. Mit 16.79ºC am Morgen, einem 22.59ºC warmen Höhepunkt am Tag, 21.2ºC am Nachmittag und 18.38ºC in der Nacht wird für jeden etwas geboten.

Gefühlte Temperaturen

Das thermische Gefühl, ein wichtiger Faktor für das individuelle Wohlbefinden, wird den ganzen Tag über äußerst angenehm sein. Morgens werden gut 16.54ºC erwartet, tagsüber klettert die gefühlte Temperatur auf freundliche 22.45ºC, nachmittags sinkt sie leicht auf 21.13ºC und nachts registrieren wir angenehme 18.13ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die atmosphärischen Bedingungen sind ebenso stabil und angenehm. Der Atmosphärendruck beträgt günstige 1016 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei komfortablen 59%. Der beständige Wind weht mit 9.13m/s aus Richtung 111º und liefert in Böen Geschwindigkeiten von bis zu beeindruckenden 14.37m/s. Die Wolkendecke hält sich mit 23% in Grenzen und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt lediglich 5%, was einem wolkenverhangenen Himmel für diesen Tag nahezu ausschließt.

Alles in allem bietet der 1. Mai 2025 in Santa Ponsa ideale Bedingungen für alle, die das herrliche Wetter auf Mallorca genießen möchten. Wir können nur hoffen, dass diese positive Prognose Realität wird und wir einen weiteren wundervollen Tag in Santa Ponsa erleben dürfen.